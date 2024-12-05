Убийце малышки из Свердловской области могут дать пожизненное заключение

Posted 5 декабря, 07:44
Published 5 декабря, 07:44
Modified 5 декабря, 07:46
Updated 5 декабря, 07:46
В Следственном комитете Свердловской области прокомментировали судебное разбирательство, начавшееся в областном суде Екатеринбурга по делу о жестоком убийстве двухлетней девочки в Первоуральске.
Руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел Александр Сапегин отметил, что по статьям о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего и убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью обвиняемому могут назначить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Известно, что убийца ранее был многократно судим.
Обвиняемый назвал поводом для расправы непослушание девочки 2021 года рождения. Побоями он якобы пытался добиться правильного поведения малышки. Во время избиения, которое привело к смерти ребенка, преступник был под воздействием наркотических веществ.
Начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых заявил, что преступник был задержан после совершения преступления сотрудникам МВД. В расследовании принимали участие сотрудники Следкома.
Ранее стало известно, что тетя погибшей малышки потребовала от убийцы компенсацию за причинение морального вреда.