Убийце малышки из Свердловской области могут дать пожизненное заключение

Руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел Александр Сапегин отметил, что по статьям о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего и убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью обвиняемому могут назначить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.