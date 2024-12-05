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Posted 5 декабря, 11:42

Published 5 декабря, 11:42

Modified 5 декабря, 11:44

Updated 5 декабря, 11:44

В Алапаевске после смерти бабушки в квартире живут более 10 котов

В Алапаевске после смерти бабушки в квартире живут более 10 котов

5 декабря 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Алапаевске умерла пожилая женщина. После нее в квартире осталось жить более 10 котов.

Коты и кошки ручные, ласковые и очень упитанные. Почти все животные имеют черный окрас, сообщает «Злой Екатеринбург».

Наследники впервые столкнулись с такой проблемой и просят помощи у зоозащитников. Следить за животными и кормить их теперь некому, поэтому коты рискуют остаться на улице.

Родственники просят зоозащиту в течение трех дней связаться с ними.

Напомним, пассажиры в аэропорту Кольцово бросили кошку и улетели без нее.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Животные#Кошка#Екатеринбург
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