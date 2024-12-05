В Алапаевске после смерти бабушки в квартире живут более 10 котов

Posted 5 декабря, 11:42
Published 5 декабря, 11:42
Modified 5 декабря, 11:44
Updated 5 декабря, 11:44
Коты и кошки ручные, ласковые и очень упитанные. Почти все животные имеют черный окрас, сообщает «Злой Екатеринбург».
Наследники впервые столкнулись с такой проблемой и просят помощи у зоозащитников. Следить за животными и кормить их теперь некому, поэтому коты рискуют остаться на улице.
Родственники просят зоозащиту в течение трех дней связаться с ними.
Напомним, пассажиры в аэропорту Кольцово бросили кошку и улетели без нее.