В Березовском простятся с Героем России Алексеем Клевакиным

Posted 5 декабря, 13:32
Published 5 декабря, 13:32
Modified 5 декабря, 13:34
Updated 5 декабря, 13:34
Алексей Клевакин родился 7 августа 1999 года в Сарапулке, учился в школах №30 и №2, отличаясь активностью и добротой. После окончания Социально-профессионального техникума «Строитель» в Екатеринбурге, он служил в мотострелковых войсках, работал и создал семью.
В октябре 2022 года Алексей отправился в зону СВО. Там он проявил себя как отважный и самоотверженный боец. Он был заботливым сыном, мужем и другом, увлекался техникой и всегда помогал близким, рассказал глава Березовского Евгений Писцов.
6 декабря состоятся похороны героя. Прощание с Алексеем пройдёт в 12:00 на площади у Обелиска павшим героям, после чего, в 13:30 состоится захоронение на местном кладбище. В 14:30 поминальный обед пройдёт в кафе «Сели-поели». Для желающих почтить память Героя будет организован транспорт.
Ранее в Березовском простились с погибшим в Селидово героем.