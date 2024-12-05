В чем встретить Новый год-2025: советы стилистов

Posted 5 декабря, 13:35
Published 5 декабря, 13:35
Modified 5 декабря, 13:37
Updated 5 декабря, 13:37
Близится новогодняя ночь, которую многие проведут с родными и близкими. В праздничные дни хочется нарядиться, а в канун Нового года принято выбирать наряды, которые придутся по вкусу символу года.
Грядущий год — год Зеленой деревянной змеи, а потому стилисты и астрологи в один голос твердят, что зеленый цвет наряда будет хорошей идеей. В восточных странах змея является символом возрождения, баланса, мудрости. Также змея — символ преображения.
Астролог Лилия Любимова рекомендует выбирать природные цвета и экологичные, натуральные ткани.
Все, что напоминает змеиную кожу (принт, пайетки, чешуя) тоже будет уместно, — передает слова Любимовой издание «Ведомости».
Среди цветов астролог рекомендует выбирать коричневые, бежевые, золотые и зеленые тона. А вот от ярких и оранжевых тонов в наряде лучше воздержаться.
Среди зеленого цвета есть множество оттенков, среди которых каждый может подобрать себе стильный образ. Хороший выбор — травяные и изумрудные оттенки.
Также подойдут серые, молочные, коричневые тона.
В этом сезоне актуальные любые оттенки зеленого. Можно выбрать мятные или салатовые оттенки и даже хаки, рекомендует редакция журнала The Symbol.
Приветствуются в новогоднюю ночь вещи с эффектом «металлик», а также золотые и серебряные наряды и украшения.
Но самым важным критерием для выбора наряда остается удобство того, кто его наденет. Если собираетесь веселиться всю ночь, продумайте свой образ так, чтобы телу было комфортно.
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