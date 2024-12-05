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Posted 5 декабря, 13:35

Published 5 декабря, 13:35

Modified 5 декабря, 13:37

Updated 5 декабря, 13:37

Стилисты рассказали, в каких нарядах встречать Новый год, чтобы год был удачным

В чем встретить Новый год-2025: советы стилистов

5 декабря 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney.

Стилисты рассказали, в каких нарядах встречать Новый год, чтобы год был удачным

Сюжет
Новый год
Стилисты и астрологи рассказали, какие наряды на Новый год порадуют символ будущего года — Зеленую деревянную змею. В тренде не только зеленый.

Близится новогодняя ночь, которую многие проведут с родными и близкими. В праздничные дни хочется нарядиться, а в канун Нового года принято выбирать наряды, которые придутся по вкусу символу года.

Грядущий год — год Зеленой деревянной змеи, а потому стилисты и астрологи в один голос твердят, что зеленый цвет наряда будет хорошей идеей. В восточных странах змея является символом возрождения, баланса, мудрости. Также змея — символ преображения.

Выбор ткани

Астролог Лилия Любимова рекомендует выбирать природные цвета и экологичные, натуральные ткани.

Все, что напоминает змеиную кожу (принт, пайетки, чешуя) тоже будет уместно, — передает слова Любимовой издание «Ведомости».

Среди цветов астролог рекомендует выбирать коричневые, бежевые, золотые и зеленые тона. А вот от ярких и оранжевых тонов в наряде лучше воздержаться.

Оттенки

Среди зеленого цвета есть множество оттенков, среди которых каждый может подобрать себе стильный образ. Хороший выбор — травяные и изумрудные оттенки.

Также подойдут серые, молочные, коричневые тона.

В этом сезоне актуальные любые оттенки зеленого. Можно выбрать мятные или салатовые оттенки и даже хаки, рекомендует редакция журнала The Symbol.

Фактуры

Приветствуются в новогоднюю ночь вещи с эффектом «металлик», а также золотые и серебряные наряды и украшения.

Но самым важным критерием для выбора наряда остается удобство того, кто его наденет. Если собираетесь веселиться всю ночь, продумайте свой образ так, чтобы телу было комфортно.

Ранее сообщалось, какие простые лайфхаки можно использовать для снижения уровня остроты и горечи репчатого лука в салате сельдь под шубой.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Праздник#Новый год#Мода#Дом и сад#Полезные советы
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