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Posted 5 декабря, 12:12

Published 5 декабря, 12:12

Modified 5 декабря, 12:14

Updated 5 декабря, 12:14

В Екатеринбурге изменится процедура регистрации ТОС

В Екатеринбурге изменится процедура регистрации ТОС

5 декабря 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге депутаты поддержали изменение формы работы с ТОС.

Нововведения в процесс регистрации уставов ТОС введут уже в начале следующего года. Цель данных изменений — сделать систему открытой и прозрачной. В гордуме с инициативой согласились все депутаты, рассказали в мэрии.

Всего в столице Среднего Урала есть 27 ТОС. Половина из них активно сотрудничают с местными властями. В этом году 8 ТОС предложили 18 проектов. В результате на их реализацию город выделил почти 980 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Закон#Тсж#Изменения#Екатеринбург
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