В Екатеринбурге изменится процедура регистрации ТОС

Posted 5 декабря, 12:12
Published 5 декабря, 12:12
Modified 5 декабря, 12:14
Updated 5 декабря, 12:14
Нововведения в процесс регистрации уставов ТОС введут уже в начале следующего года. Цель данных изменений — сделать систему открытой и прозрачной. В гордуме с инициативой согласились все депутаты, рассказали в мэрии.
Всего в столице Среднего Урала есть 27 ТОС. Половина из них активно сотрудничают с местными властями. В этом году 8 ТОС предложили 18 проектов. В результате на их реализацию город выделил почти 980 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС.