В Екатеринбурге лихач на BMW протаранил остановку

29 ноября в центре столицы Среднего урала автолюбитель на иномарке решил устроить дрифт-шоу. Екатеринбуржец за рулем BMW стремительно продвигался по проспекту Ленина. В определенный момент автомобиль стало заносить в сторону остановки. Там около 10 свердловчан стояли в ожидании своего трамвая. От гонщика их разделял лишь железный забор, в который и врезался владелец автомобиля.