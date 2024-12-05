В Екатеринбурге лихач на BMW протаранил остановку

Posted 5 декабря, 11:33
Published 5 декабря, 11:33
Modified 5 декабря, 11:35
Updated 5 декабря, 11:35
29 ноября в центре столицы Среднего урала автолюбитель на иномарке решил устроить дрифт-шоу. Екатеринбуржец за рулем BMW стремительно продвигался по проспекту Ленина. В определенный момент автомобиль стало заносить в сторону остановки. Там около 10 свердловчан стояли в ожидании своего трамвая. От гонщика их разделял лишь железный забор, в который и врезался владелец автомобиля.
Момент столкновения был записан на камеру видеонаблюдения. По записи видно, что мужчина, ожидавший трамвай, отскочил от стремительно летевшей BMW в самый последний момент, сообщает E1.
На место события прибыли работники ГИБДД. В результате происшествия пострадавших нет.