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Posted 5 декабря, 11:33

Published 5 декабря, 11:33

Modified 5 декабря, 11:35

Updated 5 декабря, 11:35

В Екатеринбурге владелец BMW влетел в трамвайную остановку

В Екатеринбурге лихач на BMW протаранил остановку

5 декабря 2024, 11:33
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге владелец BMW влетел в трамвайную остановку

Житель Екатеринбурга на иномарке решил похвастаться навыками дрифта, в результате чего вписался в забор, ограждающий трамвайную остановку.

29 ноября в центре столицы Среднего урала автолюбитель на иномарке решил устроить дрифт-шоу. Екатеринбуржец за рулем BMW стремительно продвигался по проспекту Ленина. В определенный момент автомобиль стало заносить в сторону остановки. Там около 10 свердловчан стояли в ожидании своего трамвая. От гонщика их разделял лишь железный забор, в который и врезался владелец автомобиля.

Момент столкновения был записан на камеру видеонаблюдения. По записи видно, что мужчина, ожидавший трамвай, отскочил от стремительно летевшей BMW в самый последний момент, сообщает E1.

На место события прибыли работники ГИБДД. В результате происшествия пострадавших нет.

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#Агата Королева#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Остановка#Дрифт#Проспект Ленина#Автолюбитель#BMW#Екатеринбург
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