В Екатеринбурге найден ребенок из Калининграда, украденный отцом

Posted 5 декабря, 09:17
Published 5 декабря, 09:17
Modified 5 декабря, 09:19
Updated 5 декабря, 09:19
В Екатеринбурге сотрудники службы судебных приставов смогли отыскать ребенка, украденного из Калининграда. Мальчика забрал из дома отец, хотя суд постановил оставить сына с матерью. Женщина пошла в полицию с заявлением о пропаже ребенка, после чего мужчину и малыша объявили в розыск.
Оказалось, что отец увез четырехлетнего сына в Свердловскую область и поселился с ним в Академическом районе Екатеринбурга. Сигнал поступил приставам, которые поехали по адресу. С ними была и мать малыша, которая успела прилететь в город.
Ребенок вместе с матерью вернулся домой в Калининград, сообщает Управление ФССП по региону.
Пресс-служба ведомства сообщает, что родители обещали начать налаживать отношения ради воспитания ребенка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начался суд по делу о жестоком убийстве двухлетней девочки в Первоуральске. Убийце грозит срок до пожизненного.