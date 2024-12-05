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Posted 5 декабря, 09:17

Published 5 декабря, 09:17

Modified 5 декабря, 09:19

Updated 5 декабря, 09:19

В Екатеринбурге нашли ребенка, которого отец выкрал у матери

В Екатеринбурге найден ребенок из Калининграда, украденный отцом

5 декабря 2024, 09:17

В Екатеринбурге нашли ребенка, которого отец выкрал у матери

В Екатеринбурге сотрудники ФССП обнаружили ребенка, которого отец тайно увез от матери из Калининграда. Малыша вернули домой.

В Екатеринбурге сотрудники службы судебных приставов смогли отыскать ребенка, украденного из Калининграда. Мальчика забрал из дома отец, хотя суд постановил оставить сына с матерью. Женщина пошла в полицию с заявлением о пропаже ребенка, после чего мужчину и малыша объявили в розыск.

Оказалось, что отец увез четырехлетнего сына в Свердловскую область и поселился с ним в Академическом районе Екатеринбурга. Сигнал поступил приставам, которые поехали по адресу. С ними была и мать малыша, которая успела прилететь в город.

Ребенок вместе с матерью вернулся домой в Калининград, сообщает Управление ФССП по региону.

Пресс-служба ведомства сообщает, что родители обещали начать налаживать отношения ради воспитания ребенка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начался суд по делу о жестоком убийстве двухлетней девочки в Первоуральске. Убийце грозит срок до пожизненного.

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#Александра Никитская#Общество#Дети#Розыск#Приставы#Поиск ребенка#Екатеринбург#Инцидент
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