tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 09:53

Published 5 декабря, 09:53

Modified 5 декабря, 09:55

Updated 5 декабря, 09:55

В Екатеринбурге обнаружена крупная партия опасного мяса

В Екатеринбурге пресечена попытка ввоза опасного мяса

5 декабря 2024, 09:53

В Екатеринбурге обнаружена крупная партия опасного мяса

Сотрудники Россельхознадзора остановили автомобиль, провозивший крупную партию мяса без документов. Небезопасный товар хотели сбыть на рынке.

Сотрудники Россельхознадзора вместе с полицией обнаружили в Екатеринбурге крупную партию мясных продуктов без обязательной ветеринарной документации.

900 килограммов говядины пытались провезти на автомобиле 4 декабря. Транспорт остановили на улице Куйбышева во время рейда. В одном из 28 проверенных транспортных средств и был найден груз без документов, сообщает Уральское Управление ветнадзора.

Индивидуальный предприниматель-владелец машины пояснил, что вез мясо из колхоза на рынок для сбыта. Кроме отсутствия ветеринарных документов инспекторы нашли и другие нарушения: на продукции не было клейма, маркировки, не были указаны сроки годности, а также мясо перевозилось без защиты от загрязнений, а в транспорте не было охлаждающего оборудования.

Россельхознадзор требует изъять продукцию из оборота.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки продуктов, реализуемых в магазинах Свердловской области, опасными признаны 10% продукции.

Читайте также:
Красная икра подорожала в России на 44%Как сохранить яблоки до весны: лучшие способы и полезные советыДиетолог рассказал о неожиданном свойстве какао
Опасные сосиски обнаружены на прилавках магазинов в России
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Проверка#Еда#Продукты#Опасность#Рейд#Россельхознадзор#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика