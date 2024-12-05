В Екатеринбурге пресечена попытка ввоза опасного мяса

Posted 5 декабря, 09:53
Published 5 декабря, 09:53
Modified 5 декабря, 09:55
Updated 5 декабря, 09:55
Сотрудники Россельхознадзора вместе с полицией обнаружили в Екатеринбурге крупную партию мясных продуктов без обязательной ветеринарной документации.
900 килограммов говядины пытались провезти на автомобиле 4 декабря. Транспорт остановили на улице Куйбышева во время рейда. В одном из 28 проверенных транспортных средств и был найден груз без документов, сообщает Уральское Управление ветнадзора.
Индивидуальный предприниматель-владелец машины пояснил, что вез мясо из колхоза на рынок для сбыта. Кроме отсутствия ветеринарных документов инспекторы нашли и другие нарушения: на продукции не было клейма, маркировки, не были указаны сроки годности, а также мясо перевозилось без защиты от загрязнений, а в транспорте не было охлаждающего оборудования.
Россельхознадзор требует изъять продукцию из оборота.
Ранее сообщалось, что в ходе проверки продуктов, реализуемых в магазинах Свердловской области, опасными признаны 10% продукции.