В Екатеринбурге пресечена попытка ввоза опасного мяса

Индивидуальный предприниматель-владелец машины пояснил, что вез мясо из колхоза на рынок для сбыта. Кроме отсутствия ветеринарных документов инспекторы нашли и другие нарушения: на продукции не было клейма, маркировки, не были указаны сроки годности, а также мясо перевозилось без защиты от загрязнений, а в транспорте не было охлаждающего оборудования.