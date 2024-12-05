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Posted 5 декабря, 12:53

Published 5 декабря, 12:53

Modified 5 декабря, 12:55

Updated 5 декабря, 12:55

В Екатеринбурге в Новый год общественный транспорт сделают бесплатным

В Екатеринбурге в Новый год общественный транспорт сделают бесплатным

5 декабря 2024, 12:53
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 31 декабря и 1 января общественный транспорт сделают бесплатным

В столице Среднего Урала накануне Нового года и в первый день 2025 года общественный транспорт города будет перевозить пассажиров абсолютно бесплатно.

Решение о бесплатном проезде в эти два дня в метро, в трамваях и троллейбусах приняли 5 декабря на заседании Коллегии в городской администрации.

Кроме того, с 29 декабря по 8 января все уличные парковки будут работать тоже абсолютно бесплатно.

Напомним, в мэрии Екатеринбурга хотят убрать парковку на площади 1905 года.

Водители в Екатеринбурге требуют скидку на оплату парковки
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Проезд#Общественный транспорт#Екатеринбург
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