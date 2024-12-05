В Екатеринбурге в Новый год общественный транспорт сделают бесплатным

Posted 5 декабря, 12:53
Published 5 декабря, 12:53
Modified 5 декабря, 12:55
Updated 5 декабря, 12:55
В столице Среднего Урала накануне Нового года и в первый день 2025 года общественный транспорт города будет перевозить пассажиров абсолютно бесплатно.
Решение о бесплатном проезде в эти два дня в метро, в трамваях и троллейбусах приняли 5 декабря на заседании Коллегии в городской администрации.
Кроме того, с 29 декабря по 8 января все уличные парковки будут работать тоже абсолютно бесплатно.
Напомним, в мэрии Екатеринбурга хотят убрать парковку на площади 1905 года.