В мультицентре «Народный» в Нижнем Тагиле прошел всероссийский экологический диктант

Отметим, для того, чтобы приобщиться к теме экологии и осознанного потребления, узнать, как старым вещам дарят вторую жизнь и просто хорошо провести время в приятной компании, можно позвонить по телефону +7 (982) 731-14-28, где подробно расскажут обо всех грядущих событиях в экодоме. График работы мультицентра: со вторника по субботу включительно, с 10:00 до 19:00 часов без перерывов.