В мультицентре «Народный» в Нижнем Тагиле прошел всероссийский экологический диктант

Posted 5 декабря, 08:52
Published 5 декабря, 08:52
Modified 5 декабря, 08:54
Updated 5 декабря, 08:54
Экодом стал единственной в Нижнем Тагиле полностью открытой локацией мероприятия. Проверить свои знания в «Народном» мог любой тагильчанин независимо от возраста и вида деятельности. В качестве лектора экодиктанта выступила старший научный сотрудник Висимского заповедника, заслуженный эколог России Наталья Вадимовна Беляева.
Темами 2024 года стали: «Заповедные территории России», «Красная книга РФ» и «Экотуризм». Результаты написания тагильчан станут известны одновременно с итогами всех россиян — после 9 декабря.
В качестве полезного бонуса организаторы события провели традиционные мастер-классы по переработке пластика и экскурсии по центру.
Региональный оператор с момента создания разделяет идею проведения всероссийских просветительских мероприятий. Организация офлайн-площадки в нашем Экодоме — это последовательный шаг в сторону объединения усилий в вопросе повышения экологической грамотности людей, — рассказал исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Наибольшее внимание проект вызвал у взрослых горожан.
Приятно видеть, что возможностью присоединиться к экодиктанту воспользовались, в первую очередь, взрослые тагильчане. Ранее офлайн-площадки в Нижнем Тагиле организовывались, в основном, для школьников и студентов города. Мы ещё раз убедились в том, что защита природы и сохранение окружающего мира интересны не только будущим поколениям, — пояснила руководитель просветительского проекта «Экодом» Наталья Светлакова.
Отметим, для того, чтобы приобщиться к теме экологии и осознанного потребления, узнать, как старым вещам дарят вторую жизнь и просто хорошо провести время в приятной компании, можно позвонить по телефону +7 (982) 731-14-28, где подробно расскажут обо всех грядущих событиях в экодоме. График работы мультицентра: со вторника по субботу включительно, с 10:00 до 19:00 часов без перерывов.
Ранее TagilCity.ru сообщал о проведении в экодоме «ЭкоПрактикума» для областных СМИ.