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Posted 5 декабря, 08:52

Published 5 декабря, 08:52

Modified 5 декабря, 08:54

Updated 5 декабря, 08:54

В мультицентре «Народный» в Нижнем Тагиле прошел всероссийский экологический диктант

В мультицентре «Народный» в Нижнем Тагиле прошел всероссийский экологический диктант

5 декабря 2024, 08:52
Фото: «Рифей».
Просветительская площадка регионального оператора — мультицентр «Народный» — в 2024 году впервые стала местом проведения экодиктанта. Ежегодный проект направлен на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения.

Экодом стал единственной в Нижнем Тагиле полностью открытой локацией мероприятия. Проверить свои знания в «Народном» мог любой тагильчанин независимо от возраста и вида деятельности. В качестве лектора экодиктанта выступила старший научный сотрудник Висимского заповедника, заслуженный эколог России Наталья Вадимовна Беляева.

Темами 2024 года стали: «Заповедные территории России», «Красная книга РФ» и «Экотуризм». Результаты написания тагильчан станут известны одновременно с итогами всех россиян — после 9 декабря.

Фото: «Рифей»

В качестве полезного бонуса организаторы события провели традиционные мастер-классы по переработке пластика и экскурсии по центру.

Региональный оператор с момента создания разделяет идею проведения всероссийских просветительских мероприятий. Организация офлайн-площадки в нашем Экодоме — это последовательный шаг в сторону объединения усилий в вопросе повышения экологической грамотности людей, — рассказал исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

Наибольшее внимание проект вызвал у взрослых горожан.

Приятно видеть, что возможностью присоединиться к экодиктанту воспользовались, в первую очередь, взрослые тагильчане. Ранее офлайн-площадки в Нижнем Тагиле организовывались, в основном, для школьников и студентов города. Мы ещё раз убедились в том, что защита природы и сохранение окружающего мира интересны не только будущим поколениям, — пояснила руководитель просветительского проекта «Экодом» Наталья Светлакова.

Отметим, для того, чтобы приобщиться к теме экологии и осознанного потребления, узнать, как старым вещам дарят вторую жизнь и просто хорошо провести время в приятной компании, можно позвонить по телефону +7 (982) 731-14-28, где подробно расскажут обо всех грядущих событиях в экодоме. График работы мультицентра: со вторника по субботу включительно, с 10:00 до 19:00 часов без перерывов.

Ранее TagilCity.ru сообщал о проведении в экодоме «ЭкоПрактикума» для областных СМИ.

«ЭкоПрактикум» для областных СМИ прошел на базе мультицентра «Народный» в Тагиле
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