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Posted 5 декабря, 14:02

Published 5 декабря, 14:02

Modified 5 декабря, 14:04

Updated 5 декабря, 14:04

В Нижнем Тагиле не работал безнал в трамваях и автобусах

В Нижнем Тагиле не работал безнал в трамваях и автобусах

5 декабря 2024, 14:02
Фото: 1MI.
3 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле перестала работать безналичная системы оплаты в трамваях и муниципальных автобусах.

Причиной этого стал массовый сбой, произошедший в автоматизированной системе оплаты проезда. В «Тагильском трамвае» отметили, что проблема наблюдалась в большей части подвижного состава, как в трамваях, так и в автобусах.

На предприятии принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и попросили иметь наличные деньги для оплаты проезда. Там отметили, что кондуктора выдавали билеты старого образца.

Системный сбой был оперативно устранен. Уже 4 декабря тагильчане могли пользоваться любым удобным для них способом оплаты.

Напомним, что в Екатеринбурге в Новый год проезд в общественном транспорте для пассажиров будет бесплатным.

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