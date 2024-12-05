В Нижнем Тагиле не работал безнал в трамваях и автобусах

Posted 5 декабря, 14:02
Published 5 декабря, 14:02
Modified 5 декабря, 14:04
Updated 5 декабря, 14:04
Причиной этого стал массовый сбой, произошедший в автоматизированной системе оплаты проезда. В «Тагильском трамвае» отметили, что проблема наблюдалась в большей части подвижного состава, как в трамваях, так и в автобусах.
На предприятии принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и попросили иметь наличные деньги для оплаты проезда. Там отметили, что кондуктора выдавали билеты старого образца.
Системный сбой был оперативно устранен. Уже 4 декабря тагильчане могли пользоваться любым удобным для них способом оплаты.
Напомним, что в Екатеринбурге в Новый год проезд в общественном транспорте для пассажиров будет бесплатным.