В Нижнем Тагиле прошло заседание Епархиальных Знаменских чтений

Уже в 11-й раз в Нижнем Тагиле при поддержке администрации состоялись Епархиальные Знаменские чтения. Образовательный форум, который идет в стране, в этом году посвящен теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», сообщает администрация города. На мероприятии присутствовал епископ Феодосий.