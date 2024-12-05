В Нижнем Тагиле прошло заседание Епархиальных Знаменских чтений

Posted 5 декабря, 14:49
Published 5 декабря, 14:49
Modified 5 декабря, 15:30
Updated 5 декабря, 15:30
Уже в 11-й раз в Нижнем Тагиле при поддержке администрации состоялись Епархиальные Знаменские чтения. Образовательный форум, который идет в стране, в этом году посвящен теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», сообщает администрация города. На мероприятии присутствовал епископ Феодосий.
Заседание стало завершающим событием Знаменских чтений. Ранее прошли научные и исторические конференции, а также фестиваль с участием хоровых коллективов и другие встречи.
На мероприятии в Городском дворце творчества собрались около трехсот человек.
Владислав Пинаев в приветственной речи напомнил, как горожане в годы войны трудились со всей страной ради победы, которая показала нравственные основы народа. Мэр в своем выступлении отметил, что важно передать потомкам и молодому поколению правильное и правдивое представление о победе народа СССР над фашизмом.
Епископ Феодосий назвал ВОВ колоссальной трагедией и великим подвигом. Это историческое событие играет важную роль в воспитании чувства гордости за нацию и народ, отметил религиозный деятель. Епископ назвал миссию по передаче нравственных идеалов потомкам благородной.
На форуме также выступили педагоги и священник. Следующее мероприятие пройдет в Москве на Рождественских образовательных чтениях.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле появится новый лесопатрульный комплекс.