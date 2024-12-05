В Нижнем Тагиле провели первый волонтерский форум

Posted 5 декабря, 15:07
Published 5 декабря, 15:07
Modified 5 декабря, 15:47
Updated 5 декабря, 15:47
В первом форуме для волонтеров в Нижнем Тагиле приняли участие разные категории горожан от школьников до пенсионеров. Люди, занимающиеся добровольчеством, обменялись опытом и рассказали о своих добрых делах.
На мероприятии выступили глава города Владислав Пинаев и председатель городской думы Вадим Раудштейн, сообщает администрация Нижнего Тагила.
В приветственной поздравительной речи глава подчеркнул важность волонтерства и поблагодарил всех, кто занимается им.
Помощь нужна большому количеству людей, — отметил Пинаев. — Слово «добро» становится в наше время ключевым.
Во время форума участники группами обсудили разные сферы волонтерской работы от экологии до патриотизма и социальной помощи.
Также участников поздравил Вадим Раудштейн.
На форуме выступала «серебряный» доброволец Валентина Петровна Филиппова, которая занимается добрыми делами уже почти три десятка лет, студент Асадбек Туругнбыев, который состоит в движении медиков-волонтеров и Александр Черкашенко, который со времен пандемии коронавируса создал отряд, помогающий ветеранам комбината ЕВРАЗ НТМК решать бытовые неурядицы.
Все отметили важность мероприятия и возможность поделиться опытом и выразили надежду на новые знакомства, положительные эмоции и новые знания.
Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Тагиле запущены дополнительные трамвайные рельсы.