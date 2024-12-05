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Posted 5 декабря, 15:07

Published 5 декабря, 15:07

Modified 5 декабря, 15:47

Updated 5 декабря, 15:47

В Нижнем Тагиле провели первый волонтерский форум

В Нижнем Тагиле провели первый волонтерский форум

5 декабря 2024, 15:07
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле прошел первый волонтерский форум «Мы разные и мы вместе». Участие в нем приняли горожане от мала до велика.

В первом форуме для волонтеров в Нижнем Тагиле приняли участие разные категории горожан от школьников до пенсионеров. Люди, занимающиеся добровольчеством, обменялись опытом и рассказали о своих добрых делах.

На мероприятии выступили глава города Владислав Пинаев и председатель городской думы Вадим Раудштейн, сообщает администрация Нижнего Тагила.

В приветственной поздравительной речи глава подчеркнул важность волонтерства и поблагодарил всех, кто занимается им.

Помощь нужна большому количеству людей, — отметил Пинаев. — Слово «добро» становится в наше время ключевым.

Во время форума участники группами обсудили разные сферы волонтерской работы от экологии до патриотизма и социальной помощи.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Также участников поздравил Вадим Раудштейн.

На форуме выступала «серебряный» доброволец Валентина Петровна Филиппова, которая занимается добрыми делами уже почти три десятка лет, студент Асадбек Туругнбыев, который состоит в движении медиков-волонтеров и Александр Черкашенко, который со времен пандемии коронавируса создал отряд, помогающий ветеранам комбината ЕВРАЗ НТМК решать бытовые неурядицы.

Все отметили важность мероприятия и возможность поделиться опытом и выразили надежду на новые знакомства, положительные эмоции и новые знания.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Тагиле запущены дополнительные трамвайные рельсы.

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