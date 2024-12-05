В Нижнем Тагиле провели первый волонтерский форум

На форуме выступала «серебряный» доброволец Валентина Петровна Филиппова, которая занимается добрыми делами уже почти три десятка лет, студент Асадбек Туругнбыев, который состоит в движении медиков-волонтеров и Александр Черкашенко, который со времен пандемии коронавируса создал отряд, помогающий ветеранам комбината ЕВРАЗ НТМК решать бытовые неурядицы.