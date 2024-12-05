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Posted 5 декабря, 13:45

Published 5 декабря, 13:45

Modified 5 декабря, 16:39

Updated 5 декабря, 16:39

В Нижнем Тагиле появились монеты «Города трудовой доблести»

В руки тагильчанина попала необычная монета

5 декабря 2024, 13:45
Фото: Владимир Инжеватов.

В Нижнем Тагиле появились монеты «Города трудовой доблести»

Жителю Нижнего Тагила дали сдачу в магазине необычной монетой. В 2023 году Банк России запустил монеты для городов трудовой доблести.

Житель Нижнего Тагила совершил покупку в стандартном магазине. Сдачу ему дали необычной монетой:

Вот такие монетки появились в магазинах Нижнего Тагила. Достоинством в 10 рублей. А вы уже видели? — делится находной в своих социальных сетях Владимир.

В мае прошлого года банк нашей страны пустил в оборот металлические монеты из материала, не относящегося к драгоценному, нарицательной стоимостью 10 рублей. Монеты относятся к серии «Города трудовой доблести».

Фото: Мешок монет

Монеты привычной округлой формы диаметром чуть больше двух сантиметров. По окружности круга проходит кромка, а на боковой поверхности заметны прерывистые бороздки.

Сверху лицевой стороны написано «Банк России», а снизу указан год выпуска. С двух сторон надписи обрамлены ветвями лавра и дуба. В центре обозначен номинал. Ниже располагается товарный знак Московского монетного двора.

Фото: Банк России

Наибольший интерес представляет обратная сторона монеты. Для каждого города из перечня она индивидуальна. Монеты Нижний Тагила украшены объемным изображением скульптуры «Рабочий и танкист». Над инсталляцией красуется название города, а ниже лентс подписью: «города трудовой доблести».

Согласно информации, расположенной на официальном сайте Банка России, монеты могут быть использованы как платежное средство и их примут в какой угодно точке, где вы захотите ей расплатиться.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге обнаружена поддельная монета тем же номиналом.

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