В руки тагильчанина попала необычная монета

Posted 5 декабря, 13:45
Published 5 декабря, 13:45
Modified 5 декабря, 16:39
Updated 5 декабря, 16:39
Житель Нижнего Тагила совершил покупку в стандартном магазине. Сдачу ему дали необычной монетой:
Вот такие монетки появились в магазинах Нижнего Тагила. Достоинством в 10 рублей. А вы уже видели? — делится находной в своих социальных сетях Владимир.
В мае прошлого года банк нашей страны пустил в оборот металлические монеты из материала, не относящегося к драгоценному, нарицательной стоимостью 10 рублей. Монеты относятся к серии «Города трудовой доблести».
Монеты привычной округлой формы диаметром чуть больше двух сантиметров. По окружности круга проходит кромка, а на боковой поверхности заметны прерывистые бороздки.
Сверху лицевой стороны написано «Банк России», а снизу указан год выпуска. С двух сторон надписи обрамлены ветвями лавра и дуба. В центре обозначен номинал. Ниже располагается товарный знак Московского монетного двора.
Наибольший интерес представляет обратная сторона монеты. Для каждого города из перечня она индивидуальна. Монеты Нижний Тагила украшены объемным изображением скульптуры «Рабочий и танкист». Над инсталляцией красуется название города, а ниже лентс подписью: «города трудовой доблести».
Согласно информации, расположенной на официальном сайте Банка России, монеты могут быть использованы как платежное средство и их примут в какой угодно точке, где вы захотите ей расплатиться.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге обнаружена поддельная монета тем же номиналом.