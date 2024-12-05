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Posted 5 декабря, 16:06

Published 5 декабря, 16:06

Modified 5 декабря, 16:08

Updated 5 декабря, 16:08

В Свердловской области обнаружено тело юноши, покончившего с собой

В школе его буллили: в Свердловской области мальчик покончил с собой

5 декабря 2024, 16:06
Фото: 1MI.

В Свердловской области обнаружено тело юноши, покончившего с собой

22 ноября подросток из Дегтярска совершил отчаянный шаг — самостоятельно оборвал свою жизнь. Родители его одноклассников сообщают о том, что в школе его травили. Однако, мама погибшего не согласна с этим.

В ноябре текущего года в небольшом городе Свердловской области — Дегтярске, свел счеты с жизнью несовершеннолетний парень. Юноша, как и все в его возрасте, посещал школу. Кроме получения основного образования он занимался футболом.

Родители одноклассников погибшего сообщили руководителю Народного фронта по Свердловской области, Вадиму Савину, о том, что в школе парня буллили. Иными словами травили и придирались, сообщает E1.

Однако, мама 16-летнего школьника говорит, что перед случившимся ничего необычного в его поведении не заметила. Жалоб на несправедливое отношение к нему в школе она не получала.

Тренер самоубийцы отметил, что юноша приходил на тренировки. Поведение его было как обычно: немного нервничал из-за игр, курил. Также он назвал мальчика несколько скрытным, но не робким.

В настоящее время ведет расследование по деталям инцидента. СК РФ по Свердловской области не комментируют произошедшее.

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