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Posted 5 декабря, 08:37

Published 5 декабря, 08:37

Modified 5 декабря, 10:16

Updated 5 декабря, 10:16

В Серове Свердловской области пациент больницы убил соседа табуреткой

В Свердловской области пациент больницы убил табуреткой своего соседа по палате

5 декабря 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney.

В Серове Свердловской области пациент больницы убил соседа табуреткой

В Серове завершено расследование об убийстве в больнице. Обвиняемый из Свердловской области избил соседа по палате предметом мебели. Пострадавший скончался.

В Серове Свердловской области следователи завершили расследование дела об убийстве.

В конце августа 2024 года обвиняемый, находившийся в больнице, избил соседа по палате табуреткой. От полученных травм потерпевший скончался.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга сообщил, что было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

Суд признал гражданина 1965 года рождения виновным, но, исходя из результатов экспертиз, подсудимый был признан невменяемым. Вместо уголовного срока его поместят на принудительное лечение.

Начальник пресс-службы полиции региона Валерий Горелых сообщил, что в расследовании приняли участие сотрудники МВД, затем к ним подключились следователи.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начинается суд по делу о разбое: на скамье подсудимых два фигуранта.

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#Александра Никитская#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Серов#Преступление#Екатеринбург#Инцидент
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