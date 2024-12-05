В Свердловской области подвели итоги независимой оценки качества условий образования

В ведомстве отмечают положительную динамику среднего итогового балла НОКО. В 2021 году этот показатель составлял 86,94 балла, в 2024 году — 93,64 балла, что соответствует оценке «отлично» согласно градации сайта bus.gov.ru. На практике это означает, что с каждым годом происходят качественные изменения и совершенствование условий осуществления образовательной деятельности.