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Posted 5 декабря, 11:51

Published 5 декабря, 11:51

Modified 5 декабря, 11:53

Updated 5 декабря, 11:53

В Свердловской области резко выросла заболеваемость сифилисом

В Свердловской области резко выросла заболеваемость сифилисом

5 декабря 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
В Свердловской области выросла заболеваемость сифилисом более, чем на 19% с начала 2024 года.

О росте случаев данным заболеванием в уральском регионе рассказала главврач областного кожвендиспансера Марина Уфимцева.

По какой причине выросла заболеваемость сифилисом — не сообщается. По словам сотрудника Института экономики РАН Николая Струина, распространение данной инфекции наблюдается среди иностранцев.

При этом специалист считает, что официальные данные могут быть ниже реальных, так как многие мигранты обследуются в частных медучреждениях. По предположению Струина, в этих клиниках могут скрывать данные о пациентах с опасными болезнями.

Напомним, вспышку сифилиса в Свердловской области среди мигрантов отмечали в ноябре 2024 года. Тогда показатель был 11%.

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