В Свердловской области резко выросла заболеваемость сифилисом

Posted 5 декабря, 11:51
Published 5 декабря, 11:51
Modified 5 декабря, 11:53
Updated 5 декабря, 11:53
О росте случаев данным заболеванием в уральском регионе рассказала главврач областного кожвендиспансера Марина Уфимцева.
По какой причине выросла заболеваемость сифилисом — не сообщается. По словам сотрудника Института экономики РАН Николая Струина, распространение данной инфекции наблюдается среди иностранцев.
При этом специалист считает, что официальные данные могут быть ниже реальных, так как многие мигранты обследуются в частных медучреждениях. По предположению Струина, в этих клиниках могут скрывать данные о пациентах с опасными болезнями.
Напомним, вспышку сифилиса в Свердловской области среди мигрантов отмечали в ноябре 2024 года. Тогда показатель был 11%.