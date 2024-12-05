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Posted 5 декабря, 05:18

Published 5 декабря, 05:18

Modified 5 декабря, 05:20

Updated 5 декабря, 05:20

В Свердловской области снизилась коррупция

В Свердловской области снизилась коррупция

5 декабря 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области замечено снижение коррупционной преступности среди чиновников. При этом все еще есть случаи несоблюдения закона.

Так, некоторые чиновники оформляют свое имущество на сожительниц, чтобы скрыть уровень своих доходов, кроме того, они тратят деньги с банковских карт третьих лиц, рассказал глава регионального департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев во время Совета органов муниципалитетов в Заксобрании.

По словам Ширалиева, в администрации одного из населенных пунктов области руководитель отдела закупок не указала информацию о своей родственнице. Начальница отдела некоторое время обеспечивала компании родственницы победу на муниципальных торгах.

Вышеописанная ситуация было осложнена тем, что родственница чиновницы жила в другом городе под другой фамилией. Когда данный случай стал известен, начальницу отдела закупок уволили по статье. Также ее внесли в список уволенных по утрате доверия.

В данном списке всего три тысячи человек, из них 120 жителей Свердловской области. В нем также есть бывшие главы Пышминского и Белоярского районов — Виктор Соколов и Сергей Прохоренко. Оба осуждены за взяточничество.

Напомним, экс-начальник ГИБДД в Ивделе получил три года тюрьмы за взятку.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Полиция#Чиновники#Увольнение#Криминал#Коррупция#Доходы#Статья#Взяточничество#Преступность#Екатеринбург#Банковские карты
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