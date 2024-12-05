В Свердловской области снизилась коррупция

Posted 5 декабря, 05:18
Published 5 декабря, 05:18
Modified 5 декабря, 05:20
Updated 5 декабря, 05:20
Так, некоторые чиновники оформляют свое имущество на сожительниц, чтобы скрыть уровень своих доходов, кроме того, они тратят деньги с банковских карт третьих лиц, рассказал глава регионального департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев во время Совета органов муниципалитетов в Заксобрании.
По словам Ширалиева, в администрации одного из населенных пунктов области руководитель отдела закупок не указала информацию о своей родственнице. Начальница отдела некоторое время обеспечивала компании родственницы победу на муниципальных торгах.
Вышеописанная ситуация было осложнена тем, что родственница чиновницы жила в другом городе под другой фамилией. Когда данный случай стал известен, начальницу отдела закупок уволили по статье. Также ее внесли в список уволенных по утрате доверия.
В данном списке всего три тысячи человек, из них 120 жителей Свердловской области. В нем также есть бывшие главы Пышминского и Белоярского районов — Виктор Соколов и Сергей Прохоренко. Оба осуждены за взяточничество.
Напомним, экс-начальник ГИБДД в Ивделе получил три года тюрьмы за взятку.