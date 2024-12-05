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Posted 5 декабря, 06:38

Published 5 декабря, 06:38

Modified 5 декабря, 06:40

Updated 5 декабря, 06:40

В Свердловской области загорелся ангар с грузовой техникой

В Свердловской области загорелся ангар с грузовой техникой

5 декабря 2024, 06:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге загорелся ангар с грузовой техникой.

В столице Среднего Урала произошло возгорание помещения с грузовой техникой, которая находится в промышленной зоне. В пожаре сгорели три машины, сообщает МЧС России.

Возгорание распространилось на 200 квадратных метров. Пожар тушили огнеборцы МЧС России в составе 27 человек. Также в борьбе с огнем использовалось 8 единиц техники.

Напомним, прокуратура Свердловской области проверяет детали пожара в цехе полистирола.

В Свердловской области в пожарах за прошедшие сутки погиб и пострадал человек
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Транспорт#Пожар#Сгорел#Сгорела машина#Екатеринбург#Инцидент
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