В Свердловской области загорелся ангар с грузовой техникой

Posted 5 декабря, 06:38
Published 5 декабря, 06:38
Modified 5 декабря, 06:40
Updated 5 декабря, 06:40
В столице Среднего Урала произошло возгорание помещения с грузовой техникой, которая находится в промышленной зоне. В пожаре сгорели три машины, сообщает МЧС России.
Возгорание распространилось на 200 квадратных метров. Пожар тушили огнеборцы МЧС России в составе 27 человек. Также в борьбе с огнем использовалось 8 единиц техники.
Напомним, прокуратура Свердловской области проверяет детали пожара в цехе полистирола.