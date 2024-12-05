В тюрьму не отправят: стала известна дальнейшая судьба «больничного» убийцы из Серова

Напомним, что фигурант напал на тренера в больничной палате в медучреждении Серова 30 августа. Поводом якобы стал сильный храп пожилого соседа. Обвиняемый ударил его табуреткой по голове, после чего тот впал в кому. Люди собирали деньги на его лечение, но тренер умер две недели спустя.