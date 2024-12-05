В тюрьму не отправят: стала известна дальнейшая судьба «больничного» убийцы из Серова

Posted 5 декабря, 16:19
Published 5 декабря, 16:19
Modified 5 декабря, 16:21
Updated 5 декабря, 16:21
Житель Серова, забивший в палате местной больницы 79-летнего выдающегося наставника РСФСР по хоккею Григория Савельева, может избежать реального приговора. Вместо этого его требуют заключить в стационар для принудительного психиатрического лечения. Информация об уголовном деле уже утверждена прокуратурой и передана в суд, рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
Ранее обвиняемый прошел обследование у психиатров, которые выяснили, что 59-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством, лечить которое нужно в условиях стационара
Напомним, что фигурант напал на тренера в больничной палате в медучреждении Серова 30 августа. Поводом якобы стал сильный храп пожилого соседа. Обвиняемый ударил его табуреткой по голове, после чего тот впал в кому. Люди собирали деньги на его лечение, но тренер умер две недели спустя.