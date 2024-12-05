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Posted 5 декабря, 16:19

Published 5 декабря, 16:19

Modified 5 декабря, 16:21

Updated 5 декабря, 16:21

Убившего соседа по палате мужчину в Серове хотят отдать в руки психиатров

В тюрьму не отправят: стала известна дальнейшая судьба «больничного» убийцы из Серова

5 декабря 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney.

Убившего соседа по палате мужчину в Серове хотят отдать в руки психиатров

Судьба жителя Серова, который забил табуреткой соседа по палате, скоро решится в суде. Но тюрьмы он, скорее всего, избежит: его хотят отправить в психиатрическую клинику

Житель Серова, забивший в палате местной больницы 79-летнего выдающегося наставника РСФСР по хоккею Григория Савельева, может избежать реального приговора. Вместо этого его требуют заключить в стационар для принудительного психиатрического лечения. Информация об уголовном деле уже утверждена прокуратурой и передана в суд, рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Ранее обвиняемый прошел обследование у психиатров, которые выяснили, что 59-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством, лечить которое нужно в условиях стационара

Напомним, что фигурант напал на тренера в больничной палате в медучреждении Серова 30 августа. Поводом якобы стал сильный храп пожилого соседа. Обвиняемый ударил его табуреткой по голове, после чего тот впал в кому. Люди собирали деньги на его лечение, но тренер умер две недели спустя.

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