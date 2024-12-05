Водители такси обманывают? В Свердловской области новая волна жалоб от пассажиров

Но не все разделяют такую точку зрения, некоторые пользователи отмечают, что сейчас это не совсем так. По словам одного из пользователей, программа агрегатора не взымает дополнительные деньги с пассажира, если перевозчик поставил на ожидание, но сам при это еще не доехал до адресата.