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Posted 5 декабря, 07:09

Published 5 декабря, 07:09

Modified 5 декабря, 07:11

Updated 5 декабря, 07:11

Жители Свердловской области жалуются на таксистов

Водители такси обманывают? В Свердловской области новая волна жалоб от пассажиров

5 декабря 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Свердловской области жалуются на таксистов

На просторах интернета свердловских пользователей разгорелся спор из-за такси, на этот раз речь идет, по словам местных жителей, о старой схеме мошенничества, которую используют некоторые водители такси.

Если коротко, то речь идет о тех случаях, когда водитель, не доехав до места назначения, отмечает, что уже на точке, и начинается время ожидания. Пассажир просто не успевает найти машину вовремя, и с него списывают дополнительные деньги за простой.

Водители стали пользоваться давно известной схемой развода. Вызываешь такси, назначают машину с ценой поездки, ну и плюс 5 минут ожидания. Водитель отмечает, что он уже подъехал и ожидает, хотя заехал только на назначенную улицу. Естественно, с этого момента пошло время ожидания, а по факту водитель еще даже адрес не нашел. По приезде на конечную остановку оказывается, что цена за поездку совсем другая, — пишет в сети один из возмущенных тагильчан.

Но не все разделяют такую точку зрения, некоторые пользователи отмечают, что сейчас это не совсем так. По словам одного из пользователей, программа агрегатора не взымает дополнительные деньги с пассажира, если перевозчик поставил на ожидание, но сам при это еще не доехал до адресата.

Если водитель отмечает у себя в программе, что он на месте, а по факту он дальше чем хотя бы на 50 метров, то получается уведомление: «вы не доехали до точки ожидания, платное ожидание оплачиваться не будет», — высказал свое мнение один из пользователей.
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Опять же, по словам самих водителей такси, не они сами ставят отметку об ожидании. В приложении агрегатора это происходит автоматически, как только автомобиль попадает в зону пешей доступности, алгоритм поменяет фразу с «к вам едет» на «вас ожидает».

Я не раз ругалась с ними по этому поводу. Мне в ответ говорят, что приложение само так реагирует, что остается столько-то метров до места назначения, и автоматически включается режим ожидания, — пишет Татьяна, одна из пользователей.
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Некоторые люди встали на сторону водителей. Но тут уже не совсем ясно, это простые граждане или близкие таксистов, а может и сами перевозчики устали от нападков обывателей.

Может, само приложение некорректно работает, а вы сразу на водителей гоните. Водитель приезжает туда, куда указывает геолокация. Например, делаю заказ, и приложение правильно определяет мое положение. Допустим, Ильича, 13, подъезд 3, но после того как я нажимаю «Заказать», адрес подачи меняется на 2 подъезд. Водитель уверен, что едет правильно. Я уверена, что он едет правильно, а по итогу имеем то, что имеем, — пишет пользователь по имени Андрей.

Тем временем цены на услуги такси продолжают расти, и на это влияет множество факторов: от плохой погоды и пробок до высокого спроса в часы пик и праздничных дней. Тем более что в России сейчас на такси фактическая монополия. Планирует ли государство брать под контроль ситуацию с ценообразованием на рынке такси, читайте в статье TagilCity.ru.

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