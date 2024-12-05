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Posted 5 декабря, 03:34

Published 5 декабря, 03:34

Modified 5 декабря, 03:36

Updated 5 декабря, 03:36

Водители в Екатеринбурге требуют скидку на оплату парковки

Водители в Екатеринбурге требуют скидку на оплату парковки

5 декабря 2024, 03:34
Фото: Изображение Midjourney.
Жители центра Екатеринбурга потребовали от мэра сделать скидку на оплату парковочных мест.

Городские власти ранее сообщили о намерении установить паркоматы на многих центральных улицах. Сейчас на платных стоянках действует тариф 50 рублей в час, пишет Е1.

Жители улицы Бажова составили коллективное письмо в администрацию города и департамент транспорта. В документе они указали, что жители домов, напротив которых установили платную стоянку, должны быть вправе на получение «резидентного парковочного разрешения», то есть платить за место со скидкой.

При этом, по словам одной из местных жительниц, во дворах домов не хватает парковочных мест. Так, около ее дома парковка рассчитана на 16 мест, а квартир в здании 248. Поблизости также располагается спорткомплекс «Спартковец». Родители спортсменов оставляют во дворе свои машины на время тренировок.

Напомним, в Екатеринбурге хотят убрать парковку с Площади 1905 года.

В Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах
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