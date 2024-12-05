Водители в Екатеринбурге требуют скидку на оплату парковки

При этом, по словам одной из местных жительниц, во дворах домов не хватает парковочных мест. Так, около ее дома парковка рассчитана на 16 мест, а квартир в здании 248. Поблизости также располагается спорткомплекс «Спартковец». Родители спортсменов оставляют во дворе свои машины на время тренировок.