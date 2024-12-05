Водители в Екатеринбурге требуют скидку на оплату парковки

Posted 5 декабря, 03:34
Published 5 декабря, 03:34
Modified 5 декабря, 03:36
Updated 5 декабря, 03:36
Городские власти ранее сообщили о намерении установить паркоматы на многих центральных улицах. Сейчас на платных стоянках действует тариф 50 рублей в час, пишет Е1.
Жители улицы Бажова составили коллективное письмо в администрацию города и департамент транспорта. В документе они указали, что жители домов, напротив которых установили платную стоянку, должны быть вправе на получение «резидентного парковочного разрешения», то есть платить за место со скидкой.
При этом, по словам одной из местных жительниц, во дворах домов не хватает парковочных мест. Так, около ее дома парковка рассчитана на 16 мест, а квартир в здании 248. Поблизости также располагается спорткомплекс «Спартковец». Родители спортсменов оставляют во дворе свои машины на время тренировок.
Напомним, в Екатеринбурге хотят убрать парковку с Площади 1905 года.