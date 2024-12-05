Выпивший помощник депутата Госдумы устроил дебош в самолете

В конце концов, агрессивный госслужащий покинул самолет в сопровождении сотрудников МВД России. О неприятном инциденте уже доложили Гурулеву. Он же, в свою очередь, принес извинения за некорректное поведение своего подопечного. Кроме того, сообщил, что в ближайшее время дебошир покинет свой пост.