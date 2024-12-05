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Posted 5 декабря, 05:25

Published 5 декабря, 05:25

Modified 5 декабря, 05:27

Updated 5 декабря, 05:27

Помощник депутата устроил дебош на борту «Уральских авиалиний»

Выпивший помощник депутата Госдумы устроил дебош в самолете

5 декабря 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney.

Помощник депутата устроил дебош на борту «Уральских авиалиний»

3 ноября на борту «Уральских авиалиний» прогремел скандал между помощником депутата Госдумы и персоналом самолета. Под горячую руку выпившего чиновника попали и пассажиры — началась драка.

3 декабря помощник Андрея Гурулева, депутата Государственной думы, летел на борту «Уральских авиалиний» из столицы страны в Читу. В определенный чиновнику что-то пришлось не по нраву, а в силу своего алкогольного опьянения, порыв гнева он сдерживать не стал, что привело к конфликту.

Разгоряченный спиртными напитками пассажир начал использовать ненормативную лексику в адрес членов экипажа воздушного судна, а также угрожать им расправой. На этом он не остановился и, как сообщают свидетели произошедшего, полез в драку с другими пассажирами.

В конце концов, агрессивный госслужащий покинул самолет в сопровождении сотрудников МВД России. О неприятном инциденте уже доложили Гурулеву. Он же, в свою очередь, принес извинения за некорректное поведение своего подопечного. Кроме того, сообщил, что в ближайшее время дебошир покинет свой пост.

Такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива. Поэтому, подобное поведение неуместно и непростительно ни для кого — прокомментировал ситуацию Chita.Ru Андрей Гурулев.

Напомним, что ранее самолет той же авиакомпании пришлось посадить в Улан-Удэ из-за дебоша.

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