Юная спортсменка из Свердловской области установила мировой рекорд в гиревом спорте

Posted 5 декабря, 12:25
Published 5 декабря, 12:25
Modified 5 декабря, 12:27
Updated 5 декабря, 12:27
Юная жительница Алапаевска Свердловской области побила мировой рекорд в гиревом спорте.
Виталина Демина, которая тренируется с 2021 года, смогла поднять спортивный снаряд весом 6 килограммов 3333 раза.
На установление рекорда у 14-летней школьницы ушло почти 3 часа, и все это время ее снимала камера. Видео уже направили в международную книгу рекордов INTERRECORD, пишет издание «КП-Екатеринбург».
Ранее Виталина Демина уже поднимала 6-килограммовую гирю сначала 1111 раз, а летом 2024 года — 2222 раза.
В гиревой спорт девочку привел отец. Леонид Демин присутствует почти на каждой тренировки дочери.
Ранее школьница из Нижнего Тагила взяла призовые места на Чемпионате России по макияжу среди юниоров.