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Posted 5 декабря, 12:25

Published 5 декабря, 12:25

Modified 5 декабря, 12:27

Updated 5 декабря, 12:27

Юная спортсменка из Свердловской области установила мировой рекорд в гиревом спорте

Юная спортсменка из Свердловской области установила мировой рекорд в гиревом спорте

5 декабря 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney.
Школьница из Свердловской области подняла спортивный снаряд более 3 тысяч раз. Видео процесса послали в книгу рекордов.

Юная жительница Алапаевска Свердловской области побила мировой рекорд в гиревом спорте.

Виталина Демина, которая тренируется с 2021 года, смогла поднять спортивный снаряд весом 6 килограммов 3333 раза.

На установление рекорда у 14-летней школьницы ушло почти 3 часа, и все это время ее снимала камера. Видео уже направили в международную книгу рекордов INTERRECORD, пишет издание «КП-Екатеринбург».

Ранее Виталина Демина уже поднимала 6-килограммовую гирю сначала 1111 раз, а летом 2024 года — 2222 раза.

Фото: Личная страница Виталины Деминой VK

В гиревой спорт девочку привел отец. Леонид Демин присутствует почти на каждой тренировки дочери.

Ранее школьница из Нижнего Тагила взяла призовые места на Чемпионате России по макияжу среди юниоров.

#Александра Никитская#Общество#Спорт#Алапаевск#Дети#Подростки#Книга рекордов#Рекорд#Гиревой спорт#Екатеринбург
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