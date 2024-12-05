Женщина в Нижнем Тагиле отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

Сначала тагильчанке позвонила неизвестная, которая сказала, что ей должны прислать письмо из налоговой инспекции, а чтобы его получить, женщине необходимо сообщить цифры из СМС-сообщения, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.