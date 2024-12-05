Женщина в Нижнем Тагиле отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

Posted 5 декабря, 04:16
Published 5 декабря, 04:16
Modified 5 декабря, 04:18
Updated 5 декабря, 04:18
Сначала тагильчанке позвонила неизвестная, которая сказала, что ей должны прислать письмо из налоговой инспекции, а чтобы его получить, женщине необходимо сообщить цифры из СМС-сообщения, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Свердловчанка назвала код. Вскоре после этого с ней связалась якобы полицейская и убедила потерпевшую действовать по ее указаниям.
Женщина взяла на себя кредит и отправила 298 тысяч на «безопасный» счет. Когда потерпевшая поняла, что пострадала от мошенников, она обратилась в правоохранительные органы.
Напомним, пенсионерка в Первоуральске отдала аферисту более 300 тысяч рублей.