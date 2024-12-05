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Posted 5 декабря, 04:16

Published 5 декабря, 04:16

Modified 5 декабря, 04:18

Updated 5 декабря, 04:18

Женщина в Нижнем Тагиле отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

Женщина в Нижнем Тагиле отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

5 декабря 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney.
Мошенники похитили у жительницы Нижнего Тагила около 300 тысяч рублей.

Сначала тагильчанке позвонила неизвестная, которая сказала, что ей должны прислать письмо из налоговой инспекции, а чтобы его получить, женщине необходимо сообщить цифры из СМС-сообщения, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Свердловчанка назвала код. Вскоре после этого с ней связалась якобы полицейская и убедила потерпевшую действовать по ее указаниям.

Женщина взяла на себя кредит и отправила 298 тысяч на «безопасный» счет. Когда потерпевшая поняла, что пострадала от мошенников, она обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, пенсионерка в Первоуральске отдала аферисту более 300 тысяч рублей.

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