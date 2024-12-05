Житель Екатеринбурга отправил приятеля в магазин и напал на его девушку

Мужчина вместе с девушкой пришел в гости к приятелю. Хозяин жилья попросил гостя сходить в магазин. Когда тот ушел, он набросился на девушку и изнасиловал ее. Также горожанин поранил ее несколько раз ножом, в том числе между ног, пишет Е1.