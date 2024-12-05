Житель Екатеринбурга отправил приятеля в магазин и напал на его девушку

Posted 5 декабря, 09:18
Published 5 декабря, 09:18
Modified 5 декабря, 09:20
Updated 5 декабря, 09:20
Мужчина вместе с девушкой пришел в гости к приятелю. Хозяин жилья попросил гостя сходить в магазин. Когда тот ушел, он набросился на девушку и изнасиловал ее. Также горожанин поранил ее несколько раз ножом, в том числе между ног, пишет Е1.
Когда приятель вернулся, он вступился за девушку. В результате мужчина сломал злоумышленнику нос и ударил его вилкой в шею. Девушку отвезли в больницу, позже туда поступил нападавший на нее. Оба живы. В полиции приняли заявление об изнасиловании.
Напомним, женщина в Екатеринбурге ударила ножом мужчину во время конфликта, а затем вызвала ему скорую.