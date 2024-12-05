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Posted 5 декабря, 15:03

Published 5 декабря, 15:03

Modified 5 декабря, 15:05

Updated 5 декабря, 15:05

Тагильчане не дышали чистым воздухом с начала декабря

Жители Нижнего Тагила четыре дня дышат диоксидом азота

5 декабря 2024, 15:03
Фото: 1MI.

Тагильчане не дышали чистым воздухом с начала декабря

Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле уже неделю наблюдается превышение уровня загрязнения воздуха. За последние три дня снова превышает норму в 1,2 раза концентрация диоксида азота.

С 2 по 4 декабря 2024 года экологическая ситуация в Нижнем Тагиле снова не в норме. Уровень загрязнения воздуха оценивался как низкий, однако, превышающий стандарты. Это подтверждается данными мониторинга на постах наблюдения за загрязнением атмосферы.

Согласно информации, предоставляемой ФГБУ «Уральское УГМС», максимальная концентрация диоксида азота была зафиксирована в Сухоложском микрорайоне в 20:00 каждого дня. 2 декабря она составила 1,2 предельно допустимой концентрации, а 3 и 4 декабря снизилась до превышения в 1,1 ПДК. Даже небольшое отклонение от нормы может вызывать головную боль, общее недомогание, а также боли в области груди, кашель и спазмы.

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Кроме того, в том же микрорайоне были зарегистрированы превышения допустимого уровня диоксида азота в ночное время. В частности, 2 декабря в полночь концентрация составила 1,01 ПДК, а в 00:40 — 1,02 ПДК. Но даже такие показатели влияют на общую картину экологической обстановки в городе.

Напомним, что в последние дни ноября и первые числа декабря в Нижнем Тагиле были зафиксированы превышения трех веществ-загрязнителей: оксид азота, диоксид азота и сероводород. Их уловили более 18 раз. Таким образом, тагильчане дышат выбросами от предприятий уже на протяжении недели.

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#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Выбросы#УГМС#Диоксид азота#Загрязнение воздуха
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