Жители Нижнего Тагила четыре дня дышат диоксидом азота

Кроме того, в том же микрорайоне были зарегистрированы превышения допустимого уровня диоксида азота в ночное время. В частности, 2 декабря в полночь концентрация составила 1,01 ПДК, а в 00:40 — 1,02 ПДК. Но даже такие показатели влияют на общую картину экологической обстановки в городе.