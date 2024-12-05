Жители Нижнего Тагила четыре дня дышат диоксидом азота

Posted 5 декабря, 15:03
Published 5 декабря, 15:03
Modified 5 декабря, 15:05
Updated 5 декабря, 15:05
С 2 по 4 декабря 2024 года экологическая ситуация в Нижнем Тагиле снова не в норме. Уровень загрязнения воздуха оценивался как низкий, однако, превышающий стандарты. Это подтверждается данными мониторинга на постах наблюдения за загрязнением атмосферы.
Согласно информации, предоставляемой ФГБУ «Уральское УГМС», максимальная концентрация диоксида азота была зафиксирована в Сухоложском микрорайоне в 20:00 каждого дня. 2 декабря она составила 1,2 предельно допустимой концентрации, а 3 и 4 декабря снизилась до превышения в 1,1 ПДК. Даже небольшое отклонение от нормы может вызывать головную боль, общее недомогание, а также боли в области груди, кашель и спазмы.
Кроме того, в том же микрорайоне были зарегистрированы превышения допустимого уровня диоксида азота в ночное время. В частности, 2 декабря в полночь концентрация составила 1,01 ПДК, а в 00:40 — 1,02 ПДК. Но даже такие показатели влияют на общую картину экологической обстановки в городе.
Напомним, что в последние дни ноября и первые числа декабря в Нижнем Тагиле были зафиксированы превышения трех веществ-загрязнителей: оксид азота, диоксид азота и сероводород. Их уловили более 18 раз. Таким образом, тагильчане дышат выбросами от предприятий уже на протяжении недели.