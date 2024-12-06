Александр Бастрыкин контролирует дело об изнасиловании школьника в Реже

Posted 6 декабря, 08:41
Published 6 декабря, 08:41
Modified 6 декабря, 08:43
Updated 6 декабря, 08:43
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса о насильственных действиях сексуального характера.
О нападении на ребенка в школе стало известно 5 декабря.
Отягчающим обстоятельством может стать то, что жертва — учащийся 5 класса — несовершеннолетний. Кроме того, преступление совершено группой лиц.
Мать одного из учеников школы, где произошло нападение, рассказала, что его могли совершить подростки из девятого класса. По данным другого источника, который стал очевидцем преступления, нападавших было четверо, двое затащили жертву в кабинку уборной.
Глава федерального СК поручил доложить о ходе расследования дела. Документ должен подготовить Константин Мирошниченко, занимающий пост ио руководителя ведомства по Свердловской области.
Ранее Следком возбудил дело после нападения на школьницу в Волчанске.