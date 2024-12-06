Автоинспекторы в Екатеринбурге будут выявлять пьяных водителей и лихачей

Posted 6 декабря, 06:20
Published 6 декабря, 06:20
Modified 6 декабря, 06:22
Updated 6 декабря, 06:22
Так, сотрудники ГАИ будут вычислять автомобилистов, которые находятся за рулем в нетрезвом состоянии, выезжают на встречную полосу, красный свет или управляют машиной с тонированными стеклами, рассказали в пресс-службе ведомства Екатеринбурга.
Горожанам напоминают, что за управление транспортом в пьяном состоянии грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на вождение до двух лет.
Напомним, 24 ноября 2024 года в Свердловской области было выявлено 45 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии.