tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 06:20

Published 6 декабря, 06:20

Modified 6 декабря, 06:22

Updated 6 декабря, 06:22

Автоинспекторы в Екатеринбурге будут выявлять пьяных водителей и лихачей

Автоинспекторы в Екатеринбурге будут выявлять пьяных водителей и лихачей

6 декабря 2024, 06:20
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пройдет рейд среди водителей, которые совершают грубые нарушения ПДД. Мероприятие продлится с 6 по 9 декабря 2024 года.

Так, сотрудники ГАИ будут вычислять автомобилистов, которые находятся за рулем в нетрезвом состоянии, выезжают на встречную полосу, красный свет или управляют машиной с тонированными стеклами, рассказали в пресс-службе ведомства Екатеринбурга.

Горожанам напоминают, что за управление транспортом в пьяном состоянии грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на вождение до двух лет.

Напомним, 24 ноября 2024 года в Свердловской области было выявлено 45 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии.

По всей Свердловской области начались масштабные рейды ГАИ
Узнать подробнее
Читайте также:
45 пьяных водителей пойманы в Свердловской области за суткиДва нелегальных мигранта задержаны в Екатеринбурге во время рейдаНи тахографа, ни разрешения: свердловчанину грозит штраф за опасную перевозку детей
#Елизавета Зиборова#Общество#Штраф#ГАИ#Рейд#ПДД#Вождение#Лишение прав#Нарушения#Екатеринбург#Нетрезвое вождение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика