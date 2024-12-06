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Posted 6 декабря, 12:49

Published 6 декабря, 12:49

Modified 6 декабря, 12:51

Updated 6 декабря, 12:51

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха

6 декабря 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney.
Блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха Зейна Солнигредо.

Уроженка Екатеринбурга похвасталась в своих социальных сетях, что в свои 40 лет очень удачно вышла замуж. Во-первых, ее супруг — арабский шейх. А во-вторых — он миллиардер. Кроме всех прочих достоинств, он молод. Супругу всего 26 лет.

Молодая жена рассказала, что теперь не работает. У нее появилась возможность бесконечно отдыхать и развлекаться.

Напомним, в Екатеринбурге на концерт блогера Ениной не пустили фанатов из-за возраста.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Свадьба#Блогер#Екатеринбург#Замужество
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