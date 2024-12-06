Блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха

Уроженка Екатеринбурга похвасталась в своих социальных сетях, что в свои 40 лет очень удачно вышла замуж. Во-первых, ее супруг — арабский шейх. А во-вторых — он миллиардер. Кроме всех прочих достоинств, он молод. Супругу всего 26 лет.