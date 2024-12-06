Блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха

Posted 6 декабря, 12:49
Published 6 декабря, 12:49
Modified 6 декабря, 12:51
Updated 6 декабря, 12:51
Уроженка Екатеринбурга похвасталась в своих социальных сетях, что в свои 40 лет очень удачно вышла замуж. Во-первых, ее супруг — арабский шейх. А во-вторых — он миллиардер. Кроме всех прочих достоинств, он молод. Супругу всего 26 лет.
Молодая жена рассказала, что теперь не работает. У нее появилась возможность бесконечно отдыхать и развлекаться.
Напомним, в Екатеринбурге на концерт блогера Ениной не пустили фанатов из-за возраста.