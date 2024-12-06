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Posted 6 декабря, 10:32

Published 6 декабря, 10:32

Modified 6 декабря, 10:34

Updated 6 декабря, 10:34

Частный дом и квартира в многоэтажке сгорели в Нижнем Тагиле и ГГО за сутки

Частный дом и квартира в многоэтажке сгорели в Нижнем Тагиле и ГГО за сутки

6 декабря 2024, 10:32
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил.
В Нижнем Тагиле произошли пожары в частном доме в селе Николо-Павловское и в квартире на улице Булата Окуджавы. Происшествия случились 5 декабря 2024 года.

Днем вспыхнула квартира на 10 этаже в многоэтажке. Местные жители вызвали пожарных. В течение 20 минут приехавшие специалисты справились с возгоранием, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Во время тушения в квартире был обнаружен кот. Его удалось спасти и отнести в безопасное место. Животному сейчас ничего не угрожает. Других пострадавших и погибших в пожаре нет. Причина ЧП в настоящий момент неизвестна.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил

В селе загорелся одноэтажный деревянный дом, также от огня пострадали надворные постройки. В доме был найден погибший хозяин квартиры — пожилой мужчина. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Напомним, 4 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира на Высокогорской улице. От огня пострадал хозяин жилища.

В Свердловской области в пожарах за прошедшие сутки погиб и пострадал человек
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