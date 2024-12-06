Частный дом и квартира в многоэтажке сгорели в Нижнем Тагиле и ГГО за сутки

Posted 6 декабря, 10:32
Published 6 декабря, 10:32
Modified 6 декабря, 10:34
Updated 6 декабря, 10:34
Днем вспыхнула квартира на 10 этаже в многоэтажке. Местные жители вызвали пожарных. В течение 20 минут приехавшие специалисты справились с возгоранием, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Во время тушения в квартире был обнаружен кот. Его удалось спасти и отнести в безопасное место. Животному сейчас ничего не угрожает. Других пострадавших и погибших в пожаре нет. Причина ЧП в настоящий момент неизвестна.
В селе загорелся одноэтажный деревянный дом, также от огня пострадали надворные постройки. В доме был найден погибший хозяин квартиры — пожилой мужчина. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.
Напомним, 4 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась квартира на Высокогорской улице. От огня пострадал хозяин жилища.