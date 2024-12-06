Диетолог Журавлёва назвала продукты, которые не стоит употреблять при стрессе

Posted 6 декабря, 06:40
Published 6 декабря, 06:40
Modified 6 декабря, 06:40
Updated 6 декабря, 06:40
Нередко под воздействием эмоций мы ищем «быстрые» решения, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, и, к сожалению, далеко не всегда эти решения оказываются полезными. А иногда и вовсе заедаем пережитое тоннами сладостей или чипсов.
Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей объяснила, какие продукты действительно помогают организму справляться со стрессом, а от чего лучше воздержаться.
«Если автомобиль и так работает на износ, а вы заправляете его не тем бензином, низкокачественным маслом и так далее, то ждите беды. То же самое и с человеком. Правильные ингредиенты в тяжелое для нас время — не просто способ поддержать здоровье, но и возможность улучшить своё самочувствие, снизить уровень тревоги и даже повысить продуктивность», — заявила она.
Диетолог напомнила, что в период сильного напряжения наше тело само просит быстрых углеводов: сладкого, мучного. Мозг, по ее словам, таким образом пытается быстро починить нервную систему, ища всплеск глюкозы.
«Но в реальности эффект от шоколадок или печенек временный. Через полчаса вы почувствуете упадок сил, усталость, а стресс станет еще более заметным. Поэтому первым правилом будет: никакого сахара в стрессовые моменты. Шоколад — нет. Конфеты — нет. Даже булочка, хоть и манит теплом и уютом, на самом деле вас предаст и сделает только хуже», — уверена она.
Журавлёва назвала продукты, которые действительно помогают нервной системе и дают энергию. Среди них орехи: миндаль, грецкие, кешью — диетолог уверена, что это отличный перекус, если вы работаете, например, допоздна. В них, по ее словам, содержится магний, который успокаивает нервы, и белки, которые медленно отдают энергию. При этом она призвала не злоупотреблять ими.
«Еще один мой любимый совет — это бананы. Почему бананы? Они не только дают нам немного натуральной сладости, но и содержат серотонин, так называемый „гормон счастья“. Но вот от других сладких фруктов, например винограда, лучше воздержаться — он слишком резко поднимает уровень сахара.
Если вы обедаете на работе и стресс уже зашкаливает, выберите что-то теплое и насыщенное. Супы — идеальный вариант. Особенно овощные или куриные. Они согревают, утешают, и это не просто образное выражение. Теплая еда стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают успокоиться. Только не берите жирные и наваристые супы — желудок и так «на взводе», ему лишний стресс не нужен», — пояснила диетолог.
Еще один продукт, который Полина Журавлева отметила важным и посоветовала употреблять в стрессовые моменты, — это авокадо.
«Оно содержит полезные жиры, которые укрепляют клетки мозга и помогают ему лучше справляться с нагрузкой. Сделайте себе простой тост с авокадо или добавьте его в салат — будет не только полезно, но и вкусно. Ну и, конечно, не забывайте про воду. Иногда мы путаем жажду с голодом, особенно когда нервничаем. Заведите привычку пить простой чистой воды хотя бы стакан в час, особенно в разгар рабочего дня. Это поможет телу лучше справляться с напряжением», — уверена специалист.
Самый первый продукт, который нужно исключить, по мнению диетолога, — это кофе.
«Этот черный властелин, иначе я его уже не называю — настоящая ловушка в стрессовых ситуациях. Сначала ты вроде бы чувствуешь прилив сил, но потом — упадок и еще большее беспокойство. Если не можете совсем отказаться, ограничьтесь одной чашкой утром, а лучше замените ее на зеленый чай. В нем меньше кофеина, но достаточно веществ, которые помогают концентрации», — указала она.
Полина Журавлёва призналась, что заедать стресс можно, главное — делать это правильно. Она призвала помогать своему телу, а не ставить ему палки в колеса.
«Выбирайте орехи, бананы, теплую еду, авокадо и воду. Избегайте сахара, кофе и слишком жирной пищи. Помните, забота о себе — это и есть ключ к спокойствию, даже в самом напряженном рабочем графике. Когда ты заправил свой „автомобиль“ качественным топливом, то и на душе спокойнее, едешь себе и ни о чем не переживаешь», — заключила специалист.