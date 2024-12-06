Диетолог Журавлёва назвала продукты, которые не стоит употреблять при стрессе

Если вы обедаете на работе и стресс уже зашкаливает, выберите что-то теплое и насыщенное. Супы — идеальный вариант. Особенно овощные или куриные. Они согревают, утешают, и это не просто образное выражение. Теплая еда стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают успокоиться. Только не берите жирные и наваристые супы — желудок и так «на взводе», ему лишний стресс не нужен», — пояснила диетолог.