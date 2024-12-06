Диоксид азота, бензапирен и угарный газ: как Невьянский завод загрязняет воздух

Предприятие работает на двух производственных площадках, каждая из которых оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды. Одна из площадок относится к первой категории и насчитывает 73 источника выбросов. Общий объем этих выбросов составляет около 7899 тонн в год. Вторая площадка принадлежит к третьей категории и включает всего 10 источников выбросов, но их совокупная масса достигает 38 тонн ежегодно.