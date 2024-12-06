Диоксид азота, бензапирен и угарный газ: как Невьянский завод загрязняет воздух

Posted 6 декабря, 10:03
Published 6 декабря, 10:03
Modified 6 декабря, 10:05
Updated 6 декабря, 10:05
Недавно Уральскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования стало известно о возможных нарушениях в области охраны атмосферного воздуха, связанных с деятельностью АО «Невьянский цементник».
В частности, поступали жалобы на выбросы цемента, которые, как утверждали местные жители, загрязняют окружающую среду. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, основной вид деятельности АО «Невьянский цементник» заключается в производстве цемента.
Предприятие работает на двух производственных площадках, каждая из которых оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды. Одна из площадок относится к первой категории и насчитывает 73 источника выбросов. Общий объем этих выбросов составляет около 7899 тонн в год. Вторая площадка принадлежит к третьей категории и включает всего 10 источников выбросов, но их совокупная масса достигает 38 тонн ежегодно.
Эти выбросы содержат целый ряд вредных веществ, таких как двуокись азота, монооксид азота, бензапирен, угарный газ, соединения марганца и алюминия, а также пыль различного состава. Все эти вещества относятся к первому, второму, третьему и четвертому классам опасности и включены в перечень загрязняющих веществ, регулируемых государством для защиты окружающей среды.
Производственные процессы на предприятии сопровождаются выбросами этих опасных соединений в атмосферу. Для ведения такой деятельности требуется специальное разрешение, которое было выдано предприятию 18 марта 2022 года. Однако, согласно отчетам, предоставленным предприятием, объемы выбросов превышают установленные нормы, что свидетельствует о нарушении условий разрешения.
Кроме того, при анализе деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду выяснилось, что данные, представленные предприятием, отличаются от реальных показателей.
29 ноября жители Невьянска выразили недовольство в социальных сетях из-за необычно высокого уровня запыленности в городе. Они считают, что причиной этого стала деятельность местного цементного завода и состояние дорог с насыпью. Однако представители завода сообщили TagilCity.ru, что точный источник пыли пока не определен.