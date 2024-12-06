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Posted 6 декабря, 10:03

Published 6 декабря, 10:03

Modified 6 декабря, 10:05

Updated 6 декабря, 10:05

Экологические проблемы обнаружены в результате работы Невьянского цементника

Диоксид азота, бензапирен и угарный газ: как Невьянский завод загрязняет воздух

6 декабря 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney.

Экологические проблемы обнаружены в результате работы Невьянского цементника

АО «Невьянский цементник» подозревают в экологических нарушениях. Выбросы вредных веществ, превышающие допустимые нормы, загрязняют воздух. Управление Росприроднадзора выявило несоответствия между реальными показателями загрязнения и данными, представленными предприятием.

Недавно Уральскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования стало известно о возможных нарушениях в области охраны атмосферного воздуха, связанных с деятельностью АО «Невьянский цементник».

В частности, поступали жалобы на выбросы цемента, которые, как утверждали местные жители, загрязняют окружающую среду. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, основной вид деятельности АО «Невьянский цементник» заключается в производстве цемента.

Предприятие работает на двух производственных площадках, каждая из которых оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды. Одна из площадок относится к первой категории и насчитывает 73 источника выбросов. Общий объем этих выбросов составляет около 7899 тонн в год. Вторая площадка принадлежит к третьей категории и включает всего 10 источников выбросов, но их совокупная масса достигает 38 тонн ежегодно.

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Эти выбросы содержат целый ряд вредных веществ, таких как двуокись азота, монооксид азота, бензапирен, угарный газ, соединения марганца и алюминия, а также пыль различного состава. Все эти вещества относятся к первому, второму, третьему и четвертому классам опасности и включены в перечень загрязняющих веществ, регулируемых государством для защиты окружающей среды.

Производственные процессы на предприятии сопровождаются выбросами этих опасных соединений в атмосферу. Для ведения такой деятельности требуется специальное разрешение, которое было выдано предприятию 18 марта 2022 года. Однако, согласно отчетам, предоставленным предприятием, объемы выбросов превышают установленные нормы, что свидетельствует о нарушении условий разрешения.

Кроме того, при анализе деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду выяснилось, что данные, представленные предприятием, отличаются от реальных показателей.

29 ноября жители Невьянска выразили недовольство в социальных сетях из-за необычно высокого уровня запыленности в городе. Они считают, что причиной этого стала деятельность местного цементного завода и состояние дорог с насыпью. Однако представители завода сообщили TagilCity.ru, что точный источник пыли пока не определен.

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