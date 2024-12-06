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Posted 6 декабря, 09:20

Published 6 декабря, 09:20

Modified 6 декабря, 09:22

Updated 6 декабря, 09:22

Екатеринбург вложил 258 миллионов в новые трамваи

Екатеринбург обновляет рельсы: новые трамваи уже в пути

6 декабря 2024, 09:20
Фото: 1MI.

Екатеринбург вложил 258 миллионов в новые трамваи

Екатеринбург закупит два новых трамвая: односекционный за 83,8 млн рублей прибудет из Москвы и трехсекционный за 174,6 млн рублей из Челябинска. Поставки ожидаются до 23 декабря.

Для столицы Среднего Урала выбраны поставщики двух новых трамваев: московская компания «ПК Транспортные системы», известная своими «Львятами», предоставит односекционный вагон, а Усть-Катавский вагоностроительный завод, производитель «Касторов», — трехсекционный.

По информации, полученной из системы государственных закупок, общественный транспорт с тремя секциями будет стоить Екатеринбургу 174,6 миллиона рублей, а односекционный — 83,8 миллиона. Поставки планируют завершить до 23 декабря. В самом начале планировалось закупить два трехсекционных трамвая, но пока речь идет о приобретении одного такого состава.

До конца текущего года мэрия намерена купить ещё восемь трамваев, а в ближайшие два года — около сотни единиц подвижного состава, что значительно превышает количество приобретений за последние три десятилетия.

Это часть масштабной транспортной реформы, которую анонсировали городские власти в марте этого года. Реформа направлена на обновление автобусного и трамвайного парков, улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение зарплат сотрудников транспортного сектора.

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