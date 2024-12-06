Екатеринбург обновляет рельсы: новые трамваи уже в пути

По информации, полученной из системы государственных закупок, общественный транспорт с тремя секциями будет стоить Екатеринбургу 174,6 миллиона рублей, а односекционный — 83,8 миллиона. Поставки планируют завершить до 23 декабря. В самом начале планировалось закупить два трехсекционных трамвая, но пока речь идет о приобретении одного такого состава.