Екатеринбург обновляет рельсы: новые трамваи уже в пути

Posted 6 декабря, 09:20
Published 6 декабря, 09:20
Modified 6 декабря, 09:22
Updated 6 декабря, 09:22
Для столицы Среднего Урала выбраны поставщики двух новых трамваев: московская компания «ПК Транспортные системы», известная своими «Львятами», предоставит односекционный вагон, а Усть-Катавский вагоностроительный завод, производитель «Касторов», — трехсекционный.
По информации, полученной из системы государственных закупок, общественный транспорт с тремя секциями будет стоить Екатеринбургу 174,6 миллиона рублей, а односекционный — 83,8 миллиона. Поставки планируют завершить до 23 декабря. В самом начале планировалось закупить два трехсекционных трамвая, но пока речь идет о приобретении одного такого состава.
До конца текущего года мэрия намерена купить ещё восемь трамваев, а в ближайшие два года — около сотни единиц подвижного состава, что значительно превышает количество приобретений за последние три десятилетия.
Это часть масштабной транспортной реформы, которую анонсировали городские власти в марте этого года. Реформа направлена на обновление автобусного и трамвайного парков, улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение зарплат сотрудников транспортного сектора.