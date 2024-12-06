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Posted 6 декабря, 06:36

Published 6 декабря, 06:36

Modified 6 декабря, 06:38

Updated 6 декабря, 06:38

Екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство наркотиков

Екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство наркотиков

6 декабря 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство мефедрона.

Житель Екатеринбурга приговорен к 15,3 года тюрьмы и штрафу 100 тысяч рублей за производство наркотиков в крупном размере (602,9 г) и их хранение в большом количестве (более 8 кг).

Мужчина изготовил наркотик по рецепту из интернета на складе, который брал в аренду. Его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. На суде присяжные заседатели признали подсудимого виновным. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее екатеринбуржец получил 9 лет тюрьмы за продажу наркотиков через интернет.

Мужчина в Екатеринбурге был в розыске за хранение наркотиков и прятался в шкафу
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
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