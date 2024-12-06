Екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство наркотиков

Posted 6 декабря, 06:36
Published 6 декабря, 06:36
Modified 6 декабря, 06:38
Updated 6 декабря, 06:38
Житель Екатеринбурга приговорен к 15,3 года тюрьмы и штрафу 100 тысяч рублей за производство наркотиков в крупном размере (602,9 г) и их хранение в большом количестве (более 8 кг).
Мужчина изготовил наркотик по рецепту из интернета на складе, который брал в аренду. Его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. На суде присяжные заседатели признали подсудимого виновным. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба облсуда.
Ранее екатеринбуржец получил 9 лет тюрьмы за продажу наркотиков через интернет.