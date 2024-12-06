Екатеринбуржцы установили мемориальную доску собаке

Posted 6 декабря, 11:22
Published 6 декабря, 11:22
Modified 6 декабря, 11:41
Updated 6 декабря, 11:41
Собаку по кличке Чернуха сбили осенью. Дворняжка неизвестно откуда появилась на Уктусе рядом с ЖК «Просторы». Жители новостроек полюбили и хорошо заботились о четвероногом. Собаку кормили и с ней играли.
В сентябре ее сбили. Местные жители пытались спасти своего друга, но безуспешно. Собака умерла.
Теперь у одной из многоэтажек люди установили мемориальную доску с фотографией своего хвостатого друга. На могилу уже кто-то принес цветы, сообщает Ural Mash.
Ранее в Екатеринбурге неизвестные выбросили слепую собаку на мороз.