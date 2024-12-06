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Posted 6 декабря, 11:22

Published 6 декабря, 11:22

Modified 6 декабря, 11:41

Updated 6 декабря, 11:41

Екатеринбуржцы установили мемориальную доску собаке

Екатеринбуржцы установили мемориальную доску собаке

6 декабря 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбуржцы установили мемориальную доску собаке, которую насмерть сбила машина.

Собаку по кличке Чернуха сбили осенью. Дворняжка неизвестно откуда появилась на Уктусе рядом с ЖК «Просторы». Жители новостроек полюбили и хорошо заботились о четвероногом. Собаку кормили и с ней играли.

В сентябре ее сбили. Местные жители пытались спасти своего друга, но безуспешно. Собака умерла.

Теперь у одной из многоэтажек люди установили мемориальную доску с фотографией своего хвостатого друга. На могилу уже кто-то принес цветы, сообщает Ural Mash.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Памятник#Собака#Екатеринбург
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