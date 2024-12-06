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Posted 6 декабря, 08:37

Published 6 декабря, 08:37

Modified 6 декабря, 08:39

Updated 6 декабря, 08:39

Губернатор Свердловской области изменил программу обновления лифтов

Евгений Куйвашев ускоряет замену лифтов в Нижнем Тагиле

6 декабря 2024, 08:37
Фото: 1MI.

Губернатор Свердловской области изменил программу обновления лифтов

Лифты старше 20 лет, вместо 25, заменят благодаря изменениям в программе, которые внес губернатор Евгений Куйвашев.

Коррективы в плане модернизации лифтов были внесены губернатором Евгением Куйвашевым. Согласно новым правилам, замене теперь подлежат лифты, работающие более 20 лет, что на пять лет меньше предыдущего порога в 25 лет.

В этом году в рамках программы будет обновлено 451 лифт в разных населенных пунктах области, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. На следующий год планируется заменить еще около 350 единиц оборудования. Финансирование этих мероприятий составит 500 млн рублей из областного бюджета.

Данные шаги позволят значительно повысить уровень безопасности и удобства для граждан, проживающих в домах с устаревшими лифтами. Это часть общего плана по улучшению состояния ЖКХ в регионе, который направлен на создание комфортных условий жизни для всех его жителей.

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