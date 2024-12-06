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Posted 6 декабря, 08:47

Published 6 декабря, 08:47

Modified 6 декабря, 08:49

Updated 6 декабря, 08:49

ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла на Урале

ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла на Урале

6 декабря 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сотрудники антимонопольной службы начали проверки производственных организаций, которые изготавливают сливочное масло в Свердловской области.

В период проверок специалисты будут анализировать нарушение запрета на заключение антиконкурентных соглашений, что могло стать причиной установки или поддержки стоимости продукции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме вышеупомянутого уральского региона проверки также идут в Омске, Ижевске, Вологодской области, Барнауле и в Москве. По результатам проводящихся мероприятий будут сделаны соответствующие выводы.

Напомним, в Екатеринбург пытались провезти партию опасного мяса для продажи на рынке.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Специалисты#ФАС#Продукция#Екатеринбург#Проверки#Сливочное масло#Производители
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