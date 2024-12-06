ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла на Урале

Posted 6 декабря, 08:47
Published 6 декабря, 08:47
Modified 6 декабря, 08:49
Updated 6 декабря, 08:49
В период проверок специалисты будут анализировать нарушение запрета на заключение антиконкурентных соглашений, что могло стать причиной установки или поддержки стоимости продукции, рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме вышеупомянутого уральского региона проверки также идут в Омске, Ижевске, Вологодской области, Барнауле и в Москве. По результатам проводящихся мероприятий будут сделаны соответствующие выводы.
Напомним, в Екатеринбург пытались провезти партию опасного мяса для продажи на рынке.