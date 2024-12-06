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Posted 6 декабря, 10:08

Published 6 декабря, 10:08

Modified 6 декабря, 10:10

Updated 6 декабря, 10:10

Новый руководитель ГИБДД в Нижнем Тагиле изменил подход к работе

Фиксация нарушений, предписания и штрафы: как изменилась работа ГИБДД в Нижнем Тагиле

6 декабря 2024, 10:08
Фото: 1MI.

Новый руководитель ГИБДД в Нижнем Тагиле изменил подход к работе

После назначения Сергея Бернгардта руководителем отдела ГИБДД «Нижнетагильский», служба начала работать по-новому. Сотрудники ДПС теперь не только фиксируют нарушения дорожной инфраструктуры, но и активно взаимодействуют с дорожными службами, выписывая предписания и штрафы ответственным лицам.

Ранее при оформлении дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД фиксировали нарушения дорожной инфраструктуры, однако их действия часто ограничивались лишь устными предупреждениями и телефонными звонками в соответствующие организации.

Даже если ситуация требовала более серьезных мер, широкая публика зачастую оставалась в неведении о том, какие шаги были предприняты для устранения проблем. Теперь же, сотрудники ДПС не только регистрируют нарушения, но и непосредственно занимаются контролем за устранением недостатков. Они выписывают предписания для дорожных служб, накладывают штрафы на ответственных лиц и регулярно информируют общественность о выявленных проблемах через средства массовой информации и местные сообщества.

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Кроме того, новая система взаимодействия с дорожными службами включает регулярную отчетность перед общественностью. Жители города могут следить за тем, как устраняются проблемы, а также подавать свои предложения и замечания.

Как отмечает председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, новый начальник отдела обладает безупречной репутацией и является примером для своих подчиненных. Бернгардт прошел долгий путь в системе Госавтоинспекции, начав свою карьеру простым инспектором ДПС.

Сергей Бернгардт ответственный и скурпулезный офицер с безупречной репутацией. Я лично знаком с Сергеем Александровичем с 2012 года и могу сказать, что новый начальник отделения ГИБДД «Нижнетагильское» офицер, на которого нужно равняться всем сотрудникам ГАИ, — написал у себя на странице председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
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