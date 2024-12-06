Фиксация нарушений, предписания и штрафы: как изменилась работа ГИБДД в Нижнем Тагиле

Даже если ситуация требовала более серьезных мер, широкая публика зачастую оставалась в неведении о том, какие шаги были предприняты для устранения проблем. Теперь же, сотрудники ДПС не только регистрируют нарушения, но и непосредственно занимаются контролем за устранением недостатков. Они выписывают предписания для дорожных служб, накладывают штрафы на ответственных лиц и регулярно информируют общественность о выявленных проблемах через средства массовой информации и местные сообщества.