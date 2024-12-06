Губернатор Свердловской области ответит на вопросы жителей на прямой линии

Posted 6 декабря, 07:10
Published 6 декабря, 07:10
Modified 6 декабря, 07:12
Updated 6 декабря, 07:12
Прямая линия будет организована в 15 часов 11 декабря. Куйвашев ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире местного телеканала.
Свердловчане могут отправить свои вопросы уже 6 декабря начиная с полудня на Госуслуги. На данной платформе вопросы губернатору закончат принимать в 18 часов вечера 9 декабря, сообщает региональный департамент информполитики.
Ранее Куйвашев рассказал о прорывных проектах Свердловской области.