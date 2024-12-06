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Posted 6 декабря, 07:10

Published 6 декабря, 07:10

Modified 6 декабря, 07:12

Updated 6 декабря, 07:12

Губернатор Свердловской области ответит на вопросы жителей на прямой линии

Губернатор Свердловской области ответит на вопросы жителей на прямой линии

6 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI.
В прямом эфире губернатор Евгений Куйвашев пообщается с населением Свердловской области.

Прямая линия будет организована в 15 часов 11 декабря. Куйвашев ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире местного телеканала.

Свердловчане могут отправить свои вопросы уже 6 декабря начиная с полудня на Госуслуги. На данной платформе вопросы губернатору закончат принимать в 18 часов вечера 9 декабря, сообщает региональный департамент информполитики.

Ранее Куйвашев рассказал о прорывных проектах Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Прямая линия#Губернатор#Евгений Куйвашев#Екатеринбург
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