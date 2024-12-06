Избавьтесь от влаги в подвале с помощью негашеной извести: советы экспертов

Негашеную известь нельзя использовать в жилых помещениях. И хотя это вещество не является токсичным, однако у склонных к аллергии и респираторным заболеваниям людей она может вызвать раздражение кожи — контактный дерматит, першение в горле, заложенность носа и покраснение глаз. При работе с известью наденьте респиратор, защитные перчатки и одежду.