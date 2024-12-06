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Posted 6 декабря, 10:15

Published 6 декабря, 10:15

Modified 6 декабря, 10:17

Updated 6 декабря, 10:17

Избавьтесь от влаги в подвале с помощью негашеной извести: советы экспертов

Избавьтесь от влаги в подвале с помощью негашеной извести: советы экспертов

6 декабря 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если ваш подвал напоминает Венецию после дождя, не отчаивайтесь. Избавьтесь от влаги в подвале с помощью негашеной извести — это простое и доступное решение вашей проблемы.

Почему появляется влага в подвале

Перед тем как отправиться покупать негашеную известь, давайте выясним, откуда берется эта зловредная влага. Вот несколько причин:

  • Подъем грунтовых вод: Естественный уровень воды может меняться в зависимости от сезона.
  • Конденсат: Разница температур между подвалом и внешней средой.
  • Протечки и трещины: Структурные проблемы дома.
  • Отсутствие нормальной вентиляции. Внутри погреба нет циркуляции воздуха, из-за этого влага не испаряется.
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Негашеная известь — что это такое

Негашеная известь, или оксид кальция, известна своими поглощающими свойствами. Впитав влагу, она превращается в более безопасное соединение — гидроксид кальция. Но, внимание, с ней нужно обращаться осторожно. Надежные перчатки и маска — обязательные атрибуты при работе с этим веществом.

Как использовать негашеную известь

Давайте разберемся в процессе:

  1. Подготовьте помещение: Убедитесь, что подвал очищен от всех ненужных предметов.
  2. Изолируйте проблемные зоны: Тщательно исследуйте зоны скопления влаги и определите, где разместить известь.
  3. Размещение: Рассыпьте негашеную известь по углам или расставьте ведра по периметру.
  4. Периодическая проверка: Каждые две недели проверяйте состояние извести и при необходимости заменяйте влажные участки.
Расставьте ведра с негашеной известью по периметру погребаРасставьте ведра с негашеной известью по периметру погреба
Расставьте ведра с негашеной известью по периметру погреба. Фото: Изображение Midjourney

Как сделать процесс более эффективным

Нагревайте воздух — например, с помощью горячих кирпичей, а также используйте вентиляторы для ускорения процесса осушения. Установите гигрометр для постоянного мониторинга уровня влажности. Кроме того, время от времени проверяйте дренажную систему дома на предмет засоров.

Безопасность — прежде всего

Негашеную известь нельзя использовать в жилых помещениях. И хотя это вещество не является токсичным, однако у склонных к аллергии и респираторным заболеваниям людей она может вызвать раздражение кожи — контактный дерматит, першение в горле, заложенность носа и покраснение глаз. При работе с известью наденьте респиратор, защитные перчатки и одежду.

Ранее эксперты рассказали, как осушить подвал или погреб за один день.

Источники: канал «Посад», портал 7dach.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Безопасность#Воздух#Подвал#Изоляция#Вентиляция#Погреб#Влажность#Увлажнение#Дом и сад#КЦ#Негашеная известь#Оксид кальция
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