Избавьтесь от влаги в подвале с помощью негашеной извести: советы экспертов

Posted 6 декабря, 10:15
Published 6 декабря, 10:15
Modified 6 декабря, 10:17
Updated 6 декабря, 10:17
Перед тем как отправиться покупать негашеную известь, давайте выясним, откуда берется эта зловредная влага. Вот несколько причин:
Негашеная известь, или оксид кальция, известна своими поглощающими свойствами. Впитав влагу, она превращается в более безопасное соединение — гидроксид кальция. Но, внимание, с ней нужно обращаться осторожно. Надежные перчатки и маска — обязательные атрибуты при работе с этим веществом.
Давайте разберемся в процессе:
Нагревайте воздух — например, с помощью горячих кирпичей, а также используйте вентиляторы для ускорения процесса осушения. Установите гигрометр для постоянного мониторинга уровня влажности. Кроме того, время от времени проверяйте дренажную систему дома на предмет засоров.
Негашеную известь нельзя использовать в жилых помещениях. И хотя это вещество не является токсичным, однако у склонных к аллергии и респираторным заболеваниям людей она может вызвать раздражение кожи — контактный дерматит, першение в горле, заложенность носа и покраснение глаз. При работе с известью наденьте респиратор, защитные перчатки и одежду.
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Источники: канал «Посад», портал 7dach.ru.