Как быстро прогреть дачный домик перед Новым годом: лайфхаки опытных экстремалов

В-третьих, помните, что холод идет снизу, поэтому постарайтесь быстро утеплить пол. Для этого можно расстелить ковер, однако если такой вариант кажется слишком громоздким, то купите фольгированный утеплитель. Его можно будет быстро раскатать на полу, а затем также быстро свернуть в рулон. Утепление пола позволит поднять температуру в помещении на 2-3 градуса даже без использования обогревательных приборов.