Микрокредитора из Свердловской области оштрафовали за письма на работу должнику

Posted 6 декабря, 07:50
Published 6 декабря, 07:50
Modified 6 декабря, 07:52
Updated 6 декабря, 07:52
Жительница Каменска-Уральского взяла средства в кредит, но вовремя выплатить не смогла: у клиентки образовалась задолженность. МКК стала требовать вернуть деньги, а также сотрудники микрокредитной организации стали слать письма на работу женщине с сообщениями о долге.
Женщина обратилась к приставам. Представители исполнительной власти провели проверку и выявили нарушение закона в части раскрытия частный сведений о должнике, включая персональные данные.
ООО «Канч» получило от ФССП штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее приставы в Екатеринбурге нашли ребенка, украденного отцом из Калининграда.