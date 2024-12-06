Микрокредитора из Свердловской области оштрафовали за письма на работу должнику

Жительница Каменска-Уральского взяла средства в кредит, но вовремя выплатить не смогла: у клиентки образовалась задолженность. МКК стала требовать вернуть деньги, а также сотрудники микрокредитной организации стали слать письма на работу женщине с сообщениями о долге.