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Posted 6 декабря, 07:50

Published 6 декабря, 07:50

Modified 6 декабря, 07:52

Updated 6 декабря, 07:52

Микрокредитора из Свердловской области оштрафовали за письма на работу должнику

Микрокредитора из Свердловской области оштрафовали за письма на работу должнику

6 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Приставы оштрафовали микрокредитную компанию из Свердловской области за коллекторские письма по месту работы должника. Компания получила взыскание в размере 50 тысяч.

Жительница Каменска-Уральского взяла средства в кредит, но вовремя выплатить не смогла: у клиентки образовалась задолженность. МКК стала требовать вернуть деньги, а также сотрудники микрокредитной организации стали слать письма на работу женщине с сообщениями о долге.

Женщина обратилась к приставам. Представители исполнительной власти провели проверку и выявили нарушение закона в части раскрытия частный сведений о должнике, включая персональные данные.

ООО «Канч» получило от ФССП штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее приставы в Екатеринбурге нашли ребенка, украденного отцом из Калининграда.

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#Александра Никитская#Общество#Каменск-Уральский#Штраф#Кредит#Приставы#Коллекторы#Екатеринбург
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