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Posted 6 декабря, 15:34

Published 6 декабря, 15:34

Modified 6 декабря, 16:34

Updated 6 декабря, 16:34

Свердловчан предупредили о фейковых квитанциях на оплату ЖКХ

Мошенники рассылают свердловчанам поддельные квитанции на оплату ЖКХ

6 декабря 2024, 15:34
Фото: 1MI.

Свердловчан предупредили о фейковых квитанциях на оплату ЖКХ

В Свердловской области орудуют мошенники, которые подделывают квитки на оплату коммунальных услуг. Переход по QR-коду такой квитанции приводит к большим проблемам.

Жителей Свердловской области предупредили об очередной уловке аферистов: злоумышленники используют фальшивые квитки за жилищно-коммунальные услуги. Эти поддельные документы могут прийти на электронную почту или оказаться в вашем почтовом ящике. Алгоритм на QR-коде в таких подделках направляет на мошеннический веб-сайт. О мерах предосторожности сообщили в пресс-службе Регионального информационного центра (РИЦ).

Если открыть ссылку из ложной квитанции, то пользователю будет предложено скачать приложение, которое якобы позволит получить скидку, либо обновить банковское приложение для проведения перерасчета. В случае загрузки и запуска файла, мошенники получат доступ к устройству, в том числе к личным кабинетам в банках и госуслугах. Это позволит им собирать личные данные и красть деньги, объяснили в пресс-службе.

Жителям рекомендуется при оплате услуг через QR-коды тщательно проверять, чтобы в банковском приложении отображались верные данные, совпадающие с квитанцией. Получателем платежа должно быть указано АО «РИЦ», а также правильный номер лицевого счета и адрес, на который производится платеж (некоторые банковские приложения не показывают адрес). Если вся информация совпадает, перевод можно считать безопасным.

Ранее в незаконных начислениях по квитанциям заподозрили управляющую компанию из Красноуфимска.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#ЖКХ#Мошенники#Квитанции#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#РИЦ
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