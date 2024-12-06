Мошенники рассылают свердловчанам поддельные квитанции на оплату ЖКХ

Если открыть ссылку из ложной квитанции, то пользователю будет предложено скачать приложение, которое якобы позволит получить скидку, либо обновить банковское приложение для проведения перерасчета. В случае загрузки и запуска файла, мошенники получат доступ к устройству, в том числе к личным кабинетам в банках и госуслугах. Это позволит им собирать личные данные и красть деньги, объяснили в пресс-службе.