Мошенники рассылают свердловчанам поддельные квитанции на оплату ЖКХ

Posted 6 декабря, 15:34
Published 6 декабря, 15:34
Modified 6 декабря, 16:34
Updated 6 декабря, 16:34
Жителей Свердловской области предупредили об очередной уловке аферистов: злоумышленники используют фальшивые квитки за жилищно-коммунальные услуги. Эти поддельные документы могут прийти на электронную почту или оказаться в вашем почтовом ящике. Алгоритм на QR-коде в таких подделках направляет на мошеннический веб-сайт. О мерах предосторожности сообщили в пресс-службе Регионального информационного центра (РИЦ).
Если открыть ссылку из ложной квитанции, то пользователю будет предложено скачать приложение, которое якобы позволит получить скидку, либо обновить банковское приложение для проведения перерасчета. В случае загрузки и запуска файла, мошенники получат доступ к устройству, в том числе к личным кабинетам в банках и госуслугах. Это позволит им собирать личные данные и красть деньги, объяснили в пресс-службе.
Жителям рекомендуется при оплате услуг через QR-коды тщательно проверять, чтобы в банковском приложении отображались верные данные, совпадающие с квитанцией. Получателем платежа должно быть указано АО «РИЦ», а также правильный номер лицевого счета и адрес, на который производится платеж (некоторые банковские приложения не показывают адрес). Если вся информация совпадает, перевод можно считать безопасным.
Ранее в незаконных начислениях по квитанциям заподозрили управляющую компанию из Красноуфимска.