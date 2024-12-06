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Posted 6 декабря, 13:07

Published 6 декабря, 13:07

Modified 6 декабря, 13:09

Updated 6 декабря, 13:09

На ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле заложили более 50 миллионов

На ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле заложили более 50 миллионов

6 декабря 2024, 13:07
Фото: 1MI.
Власти Нижнего Тагила потратят более 50 миллионов рублей на ремонт муниципального жилья. Планируется обновить десятки квартир.

Администрация Нижнего Тагила выделит 57 миллионов рублей на ремонт жилья, которое предоставляется жителям города по договору соцнайма.

Такая крупная сумма выделяется бюджетом впервые, сообщает администрация.

В «Службе заказчика городского хозяйства» отмечают, что в эксплуатацию сданы 56 жилых помещений, среди которых как однокомнатные, так и более просторные квартиры.

За декабрь должен завершиться ремонт еще в 15 квартирах. В обновление входит не только замена окон, ремонт полов, стен и потолков, но и замена радиаторов, а также сантехники и кухонной крупной техники для приготовления пищи.

В квартире на улице Карла Маркса побывал глава города Владислав Пинаев. Мэр отметил, что в 2024 году властям удалось уменьшить очередь на муниципальное жилье за счет передачи отремонтированных квартир в пользование.

Сейчас в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий находится чуть более полутора тысяч семей.

Ранее сообщалось, что четыре жителя в Екатеринбурге получили квартиры как дети-сироты.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Жилье#Бюджет#Аварийное жилье#Ремонт#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург
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