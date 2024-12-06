На ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле заложили более 50 миллионов

Posted 6 декабря, 13:07
Published 6 декабря, 13:07
Modified 6 декабря, 13:09
Updated 6 декабря, 13:09
Администрация Нижнего Тагила выделит 57 миллионов рублей на ремонт жилья, которое предоставляется жителям города по договору соцнайма.
Такая крупная сумма выделяется бюджетом впервые, сообщает администрация.
В «Службе заказчика городского хозяйства» отмечают, что в эксплуатацию сданы 56 жилых помещений, среди которых как однокомнатные, так и более просторные квартиры.
За декабрь должен завершиться ремонт еще в 15 квартирах. В обновление входит не только замена окон, ремонт полов, стен и потолков, но и замена радиаторов, а также сантехники и кухонной крупной техники для приготовления пищи.
В квартире на улице Карла Маркса побывал глава города Владислав Пинаев. Мэр отметил, что в 2024 году властям удалось уменьшить очередь на муниципальное жилье за счет передачи отремонтированных квартир в пользование.
Сейчас в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий находится чуть более полутора тысяч семей.
Ранее сообщалось, что четыре жителя в Екатеринбурге получили квартиры как дети-сироты.