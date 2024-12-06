Новогодняя ель в центре Тагила, зимние дорожные работы и ГИБДД на новый лад

В Нижнем Тагиле 57 миллионов рублей планируют потратить на ремонт муниципального жилья. На эти средства обновят десятки квартир. По словам мэра Владислава Пинаева, в 2024 году уменьшилась очередь на получение квартир от города за счет отремонтированной по этой программе жилплощади.