Новогодняя ель в центре Тагила, зимние дорожные работы и ГИБДД на новый лад

Posted 6 декабря, 17:22
Published 6 декабря, 17:22
Modified 6 декабря, 17:24
Updated 6 декабря, 17:24
Рабочие приступили к монтажу новогодней елки на Театральной площади Нижнего Тагила. Уже по традиции здесь будет установлен и большой светодиодный шар. Чуть позже на площади появится ледовый городок и другие элементы декора.
Мэр Владислав Пинаев рассказал о ходе ремонта на улице Октябрьской революции. Работы здесь идут без остановок: от Циолковского до Строителей уже уложено два слоя асфальта. Дорожники продолжат реконструкцию и в зимнее время в сторону улицы Заводской.
В Нижнем Тагиле 57 миллионов рублей планируют потратить на ремонт муниципального жилья. На эти средства обновят десятки квартир. По словам мэра Владислава Пинаева, в 2024 году уменьшилась очередь на получение квартир от города за счет отремонтированной по этой программе жилплощади.
Редакция TagilCity.ru выяснила, как работает отдел ГИБДД «Нижнетагильский» после прихода нового начальника. Теперь автоинспекторы активнее взаимодействуют с дорожными службами. И если дорожные инциденты происходят из-за неубранных дорог, то чаще выписывают штрафы, хотя раньше ограничивались предупреждениями.
В среду, 11 декабря, губернатор Евгений Куйвашев проведет прямую линию с жителями и ответит на их вопросы. Жители региона могут задавать вопросы, начиная с 6 декабря. Завершится прием обращений в 18:00 9 декабря.