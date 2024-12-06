tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 17:22

Published 6 декабря, 17:22

Modified 6 декабря, 17:24

Updated 6 декабря, 17:24

Новогодняя ель в центре Тагила, зимние дорожные работы и ГИБДД на новый лад

Новогодняя ель в центре Тагила, зимние дорожные работы и ГИБДД на новый лад

6 декабря 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле начали установку новогодней ели. Ремонт на Октябрьской революции продолжится и в зимнее время. Власти выделили 50 млн рублей на ремонт муниципального жилья. TagilCity.ru узнал о новых принципах работы местной ГИБДД. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообщается с жителями.

Рабочие приступили к монтажу новогодней елки на Театральной площади Нижнего Тагила. Уже по традиции здесь будет установлен и большой светодиодный шар. Чуть позже на площади появится ледовый городок и другие элементы декора.

В Нижнем Тагиле начали монтировать новогоднюю ель и фигуры на Театральной площади
Узнать подробнее

Мэр Владислав Пинаев рассказал о ходе ремонта на улице Октябрьской революции. Работы здесь идут без остановок: от Циолковского до Строителей уже уложено два слоя асфальта. Дорожники продолжат реконструкцию и в зимнее время в сторону улицы Заводской.

«Перерыва не будет». Ремонт улицы Октябрьской революции в Тагиле продолжится зимой
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле 57 миллионов рублей планируют потратить на ремонт муниципального жилья. На эти средства обновят десятки квартир. По словам мэра Владислава Пинаева, в 2024 году уменьшилась очередь на получение квартир от города за счет отремонтированной по этой программе жилплощади.

На ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле заложили более 50 миллионов
Узнать подробнее

Редакция TagilCity.ru выяснила, как работает отдел ГИБДД «Нижнетагильский» после прихода нового начальника. Теперь автоинспекторы активнее взаимодействуют с дорожными службами. И если дорожные инциденты происходят из-за неубранных дорог, то чаще выписывают штрафы, хотя раньше ограничивались предупреждениями.

Фиксация нарушений, предписания и штрафы: как изменилась работа ГИБДД в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В среду, 11 декабря, губернатор Евгений Куйвашев проведет прямую линию с жителями и ответит на их вопросы. Жители региона могут задавать вопросы, начиная с 6 декабря. Завершится прием обращений в 18:00 9 декабря.

Губернатор Свердловской области ответит на вопросы жителей на прямой линии
Узнать подробнее
Читайте также:
Православный садик в Тагиле, поломанная плитка, грант, новогодние елки и грязная водаМини-пенсии, новая котельная под Тагилом, операции на сосудах, выбросы и елочкиРобот-хирург, обновленный Молодежный театр, выбросы в Тагиле и спортивные чиновники
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#ГИБДД#Жилье#Прямая линия#Очередь#Ремонт#Евгений Куйвашев#Дороги#Муниципальное имущество#Ремонт дороги#Новогодняя елка#Дорожные службы#Екатеринбург#Инспекторы ГИБДД#Улица Октябрьской революции#Новогодний праздник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика