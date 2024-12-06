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Posted 6 декабря, 10:05

Published 6 декабря, 10:05

Modified 6 декабря, 10:07

Updated 6 декабря, 10:07

В Свердловской области наркотиками все чаще торгуют пенсионеры и дети

Пенсионеры и школьники в наркобизнесе: шокирующая статистика из Свердловской области

6 декабря 2024, 10:05
Фото: 1MI.

В Свердловской области наркотиками все чаще торгуют пенсионеры и дети

Заместитель начальника отдела регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков Анастасия Сафронова сообщила, что в Свердловской области среди торговцев запрещенными веществами часто оказываются пожилые люди и дети.

Заместитель начальника по контролю за оборотом наркотических средств Анастасия Сафронова сообщила о статистике, свидетельствующей о том, что в Свердловской области торговцами запрещенными веществами все чаще становятся пожилые люди и дети.

В текущем году за сбыт наркотический веществ в отдел полиции часто попадали граждане на пенсии возрастом от 60 до 65 лет. Кроме пенсионеров с наркобизнесом связываются несовершеннолетние. В основном подростки, но случается задерживать и детей 12 лет. Несмотря на такую статистику, основную массу наркоторговцев занимают представители возрастной группы от 20 до 35 лет.

В целом за этот год количество преступлений, связанных с продажей наркотических средств, стало на 36% больше, сообщает URA.RU.

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