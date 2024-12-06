Пенсионеры и школьники в наркобизнесе: шокирующая статистика из Свердловской области

В текущем году за сбыт наркотический веществ в отдел полиции часто попадали граждане на пенсии возрастом от 60 до 65 лет. Кроме пенсионеров с наркобизнесом связываются несовершеннолетние. В основном подростки, но случается задерживать и детей 12 лет. Несмотря на такую статистику, основную массу наркоторговцев занимают представители возрастной группы от 20 до 35 лет.