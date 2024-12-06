Пенсионеры и школьники в наркобизнесе: шокирующая статистика из Свердловской области

Posted 6 декабря, 10:05
Published 6 декабря, 10:05
Modified 6 декабря, 10:07
Updated 6 декабря, 10:07
Заместитель начальника по контролю за оборотом наркотических средств Анастасия Сафронова сообщила о статистике, свидетельствующей о том, что в Свердловской области торговцами запрещенными веществами все чаще становятся пожилые люди и дети.
В текущем году за сбыт наркотический веществ в отдел полиции часто попадали граждане на пенсии возрастом от 60 до 65 лет. Кроме пенсионеров с наркобизнесом связываются несовершеннолетние. В основном подростки, но случается задерживать и детей 12 лет. Несмотря на такую статистику, основную массу наркоторговцев занимают представители возрастной группы от 20 до 35 лет.
В целом за этот год количество преступлений, связанных с продажей наркотических средств, стало на 36% больше, сообщает URA.RU.
Подтверждая эту статистику, напомним, что в Екатеринбурге полиция поймали несовершеннолетнюю закладчицу.