«Перерыва не будет». Ремонт улицы Октябрьской революции в Тагиле продолжится зимой

Posted 6 декабря, 16:33
Published 6 декабря, 16:33
Modified 6 декабря, 16:35
Updated 6 декабря, 16:35
Работы по реконструкции улицы Октябрьской революции идут в графике. Ход работ в пятницу, 6 декабря, проинспектировал мэр Владислав Пинаев.
Все инженерные коммуникации полностью обновлены, и от улицы Циолковского до улицы Строителей уложены два слоя асфальта, сообщил мэр Владислав Пинаев в социальных сетях.
Укладка третьего слоя планируется в следующем году, при этом движение перекрывать не будут. В настоящее время работы активно ведутся на перекрестке улиц Строителей и Октябрьской революции, где вскоре появятся светофоры и установят дорожные знаки.
Зимой строительные работы не прекратятся и продолжатся в направлении Заводской улицы. Подготовка к укладке асфальта здесь завершится к весне.
В ноябре на улице Октябрьской революции поскользнулась и сломала бедро многодетная мать.