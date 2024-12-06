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Posted 6 декабря, 16:33

Published 6 декабря, 16:33

Modified 6 декабря, 16:35

Updated 6 декабря, 16:35

Мэр Пинаев: реконструкция улицы Октябрьской революции в Тагиле продолжится зимой

«Перерыва не будет». Ремонт улицы Октябрьской революции в Тагиле продолжится зимой

6 декабря 2024, 16:33
Фото: 1MI.

Мэр Пинаев: реконструкция улицы Октябрьской революции в Тагиле продолжится зимой

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по восстановлению дорожного полотна на улице Октябрьской революции. Зимнего перерыва не будет, заверили власти

Работы по реконструкции улицы Октябрьской революции идут в графике. Ход работ в пятницу, 6 декабря, проинспектировал мэр Владислав Пинаев.

Все инженерные коммуникации полностью обновлены, и от улицы Циолковского до улицы Строителей уложены два слоя асфальта, сообщил мэр Владислав Пинаев в социальных сетях.

Укладка третьего слоя планируется в следующем году, при этом движение перекрывать не будут. В настоящее время работы активно ведутся на перекрестке улиц Строителей и Октябрьской революции, где вскоре появятся светофоры и установят дорожные знаки.

Зимой строительные работы не прекратятся и продолжатся в направлении Заводской улицы. Подготовка к укладке асфальта здесь завершится к весне.

В ноябре на улице Октябрьской революции поскользнулась и сломала бедро многодетная мать.

В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции началась укладка асфальта
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