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Posted 6 декабря, 05:16

Published 6 декабря, 05:16

Modified 6 декабря, 05:18

Updated 6 декабря, 05:18

Похороны в Екатеринбурге в среднем обходятся в 50-60 тысяч рублей

Похороны в Екатеринбурге в среднем обходятся в 50-60 тысяч рублей

6 декабря 2024, 05:16
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местным жителям похороны обходятся в десятки тысяч рублей.

О стоимости скорбных мероприятий рассказал руководитель «Похоронных организаций Урала» Дмитрий Хазов, пишет ЕАН.

При этом в вышеуказанную стоимость не входят кремация и рытье могилы. По словам Хазова, за кремацию екатеринбуржцы отдают около 10 тысяч рублей. Цена захоронения разная, в зависимости от того, где располагается участок.

Напомним, в первых числах декабря 2024 года в Свердловской области резко подорожали помидоры и огурцы.

Масло и молоко снова подорожали в Свердловской области
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