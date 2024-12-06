Похороны в Екатеринбурге в среднем обходятся в 50-60 тысяч рублей

Posted 6 декабря, 05:16
Published 6 декабря, 05:16
Modified 6 декабря, 05:18
Updated 6 декабря, 05:18
О стоимости скорбных мероприятий рассказал руководитель «Похоронных организаций Урала» Дмитрий Хазов, пишет ЕАН.
При этом в вышеуказанную стоимость не входят кремация и рытье могилы. По словам Хазова, за кремацию екатеринбуржцы отдают около 10 тысяч рублей. Цена захоронения разная, в зависимости от того, где располагается участок.
Напомним, в первых числах декабря 2024 года в Свердловской области резко подорожали помидоры и огурцы.